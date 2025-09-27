Video: रेलवे ब्रिज के टॉप पर खड़े होकर लड़कों ने दिखाए स्टंट, बनाई रील, चौंका देगा वायरल वीडियो

Social Media Viral Video: रोजाना सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कही कोई सड़क पर कार से स्टंट करता है तो वहीं कोई रेलवे ट्रक पर लेट कर वीडियो बनाता है. आए दिन ऐसी वीडियोज सोशल मीडिया देखने को मिलती है. हाल ही में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो युवा रेलवे ब्रिज के ऊपर खड़े होकर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इन दोनों को डर नहीं लग रहा है?

दोनों ब्रिज की संकरी बीम पर चले

वीडियो में देखा गया है कि दोनों युवा, जो नाबालिग लग रहे हैं. वो रेलवे ब्रिज पर चल रहे हैं और उसके नीचे एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है. दोनों ही एनर्जी ड्रिंक की कैन हाथ में लेकर पी रहे हैं और ब्रिज की संकरी बीम पर चल रहे हैं, जो देखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है. वीडियो में एक लड़का ब्रिज की बीम पर चल रहा है और दूसरा उसके पीछे-पीछे चल रहा है.

दोनों वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगे

दोनों में से किसी को जरा भी डर नहीं लग रहा है. वे आराम से ब्रिज पर ड्रिंक पी रहे हैं. साथ ही साथ ऐसा करते हुए वे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. थोड़ी भी लापरवाही इन दोनों को खतरे में डाल सकती है. नीचे इतनी बड़ी नदी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में से किसी को कोई डर नहीं लग रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इन दोनों पर गुस्सा जाहिर किया है. इस तरह के स्टंट करना न सिर्फ अपने लिए जानलेवा है, बल्कि इससे समाज में छोटे बच्चों पर भी गलत संदेश जाएगा.