Video: बेकाबू स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को कुचला, देहरादून का वीडियो वायरल

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सबके होश उड़ा दिए है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक तेज रफ्तार बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क नजर आ रही है, जिसपर लगातार गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. वीडियो में साफ देखा गया है कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी होती है, जिसपर तीन लोग बैठने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से बेकाबू बस सामने से आती है और तीनों को जोरदार टक्कर मार देती है. जिसके चलते तीनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. हादसा काफी गंभीर नजर आ रहा है.

वीडियो में बस ड्राइवर की लापरवाही दिखी

वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी कि तीनों लोग सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं. हादसे के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बस ड्राइवर ब्रेक लगाने में बिल्कुल नाकाम रहा, जिसके चलते इतना गंभीर हादसा हो गया. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग तुरंत दौड़कर आते हैं और तीनों घायलों की मदद करने लगते हैं.

वीडियो में साफ बस ड्राइवर की लापरवाही दिख रही है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने भी बस ड्राइवर के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया. हादसे पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं.