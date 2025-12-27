स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अभी तक आपने देखा कि आरती की शादी टूट चुकी है. ऐसे में वो काफी उदास रहने लगी है. लेकिन, तुलसी कहां किसी को उदास रहने देगी. वो उसे समझाती है, उसके बाद आऱती खुश हो जाती है. दूसरी तरह मिहिर भी वहां पहुंच चुका है, जहां तुलसी रह रही है.

मिहिर को बार-बार ऐसा एहसास हो रहा है कि तुलसी उसके आसपास है. जल्द ही शो में तुलसी और मिहिर का मिलन होने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी मिताली अपनी डिजाइन के बारे में बात करती है. मिहिर उस पर भड़क जाता है और बोलता है, तुम्हारे डिजाइन नहीं है.

मिताली पर गुस्सा होते हैं मिहिर और ऋतिक

ये तुम चोरी करके लाई हो. मिहिर इस दौरान मिताली को खरी-खोटी सुनाता है. ऋतिक भी मिताली पर गुस्सा करता है. मिहिर कहता है कि ये डायरी जिसकी है, उसे वापस करके आओ. उसके बाद मिहिर और नॉयना एक कमरे में अकेले बैठे होते हैं. मिहिर डिजाइन देख रहा होता है, वो नॉयना से पूछता है कि ये डिजाइन तुम्हें कहां से मिले.

नॉयना कहती है मिताली लाई है, मिहिर कहता है लाई नहीं चोरी किए हैं. बिल्किुल अपनी मासी पर गई है, नॉयना कहती है कि मिहिर तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो. मिहिर कहता है तुम्हारी परवरिश तो उसके साथ थी ना. कोई बात नहीं एक बिचारी गरीब लड़की के डिजाइन्स चोरी हो गए, हम तो अपने घर में खुश हैं, हो गया.

नॉयना को मिहिर सुनाता है खरी-खोटी

नॉयना कहती है कि थोड़ी देर ये सब बातें छोड़कर हम अपने बारे में बात कर सकते हैं. एक बार के लिए हमारा पुराना रिश्ता पुरानी फीलिंग याद करो ना. मिहिर कहता है एक बार शायद ऐसा हुआ था. बुहत सारी गलतफहमी के साथ एक वक्त मेरी जिंदगी में आया था,जिसने मेरा सबकुछ छीन लिया था.

उसके बाद मैंने कभी शराब नहीं पी. अब तो शराब को देखकर दूर से ही भाग जाता हूं. नॉयना कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना बात-बात पर मुझे जली-कटी सुनाना, ताने देना. मिहिर ने कहा कि मैं कहता हूं ना तुमसे शादी करूंगा, लेकिन कोई चीज छीन लेने से वो तुम्हारी क्यों नहीं हो जाती.

