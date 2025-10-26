हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेटी की हल्दी में चाचा ने किया जोरदार डांस! यूजर्स बोले..लगता है बेटी से परेशान थे- वीडियो वायरल

बेटी की हल्दी में चाचा ने किया जोरदार डांस! यूजर्स बोले..लगता है बेटी से परेशान थे- वीडियो वायरल

सफेद कुर्ता-पायजामा और जैकेट में सजे ये चाचा जी जब स्टेज पर उतरे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे इतनी एनर्जी से थिरकेंगे. लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजा, चाचा जी ने तो आग ही लगा दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Oct 2025 04:14 PM (IST)
इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसने इंटरनेट पर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई बस एक ही नाम ले रहा है. "डांसिंग चाचा". जी हां, शादी के हल्दी फंक्शन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक उम्रदराज चाचा ने ऐसा डांस कर दिखाया कि लोग देखते ही रह गए. सफेद कुर्ता-पायजामा और जैकेट में सजे ये चाचा जी जब स्टेज पर उतरे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे इतनी एनर्जी से थिरकेंगे. लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजा, चाचा जी ने अपने ठुमकों से सबका दिल जीत लिया. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाने वाले हैं.

बेटी की हल्दी पर झूम के नाचे चाचा!

वायरल वीडियो में एक बूढ़े चाचा शादी के हल्दी फंक्शन में स्टेज पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. सफेद कुर्ता-पायजामा और हल्के रंग की जैकेट पहने ये चाचा जी म्यूजिक बजते ही अपनी सीट से उठते हैं और जैसे ही बीच में आते हैं, डांस फ्लोर पर आग लगा देते हैं. उनका एनर्जी लेवल देखकर ऑडियंस दंग रह जाती है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि चारों ओर बैठे लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे हैं, कोई सीटियां बजा रहा है तो कोई चिल्ला रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by its-khanZadii (@its____khanzadii____)

गजब के मूव्ज और ठुमके

गाने की धुन तेज होते ही चाचा जी एक से बढ़कर एक मूव्स दिखाते हैं. कभी हाथ ऊपर उठाकर लय में झूमते हैं, तो कभी कमर मटकाकर सबका ध्यान खींच लेते हैं. बीच-बीच में उनकी एक्सप्रेशन और मुस्कान सबको दीवाना बना देती है. वीडियो में मौजूद लोग हंसते-हंसते झूम उठते हैं और हर कोई बस यही कह रहा है कि ऐसा डांस तो किसी बॉलीवुड स्टार ने भी नहीं किया होगा.

यूजर्स भी बोले, डांसिंग चाचा ने आग लगा दी!

वीडियो को its____khanzadii____ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे चाचा, भौकाल मचा दिया. एक और यूजर ने लिखा...लगता है चाचा बेटी से परेशान थे इसलिए खुशी से झूम रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...डांसिंग चाचा, डांस फ्लोर पर आग लगा दी है आपने.

Published at : 26 Oct 2025 04:14 PM (IST)
