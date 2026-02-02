हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 

बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीधा सवाल पूछा गया कि बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए क्या है. तो उनके जवाब से ज्यादा उनका रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Feb 2026 11:32 AM (IST)
कल यानी 1 फरवरी को बजट 2026 पेश होने के बाद जहां सरकार एक तरफ अपनी घोषणाओं की बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं मिडिल क्लास एक बार फिर खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहा है. इसी बीच बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीधा सवाल पूछा गया कि बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए क्या है. तो उनके जवाब से ज्यादा उनका रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया. वहीं यही रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिस पर लोग जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. 

सवाल कुछ, जवाब कुछ... और वायरल हुआ रिएक्शन 

बजट 2026 पेश होने के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. वहीं बजट के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री से बजट को लेकर सवाल किए जा रहे थे. इसी बीच एक पत्रकार ने वित्त मंत्री से पूछ लिया कि बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए क्या है. इस सवाल पर वित्त मंत्री का जवाब गोलमाल नजर आया और इस सवाल पर वित्त मंत्री का रिएक्शन भी वायरल हो गया. वहीं वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सवाल मिडिल क्लास को लेकर था, लेकिन जवाब में वित्त मंत्री एजुकेशन सेक्टर की बात करने लगी. यही वजह रही कि वित्त मंत्री का एक्सप्रेशन और जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी.

वीडियो पर यूजर्स ने किए कमेंट 

शेयर किए गए इस वीडियो पर यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. कई लोगों ने कहा कि सवाल कुछ और था लेकिन जवाब बिल्कुल अलग दिशा में चला गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वित्त मंत्री की तुलना दूसरे देशों से भी कर दी. दरअसल, वित्त मंत्री के इस वीडियो पर एक कमेंट आया क्या बात, क्या पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दे रही हैं. वहीं किसी ने कहा कि मिडिल क्लास से अब सिर्फ एडजस्ट करने की उम्मीद की जा रही है. कुछ यूजर्स ने तो सीधा-सीधा सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए. एक यूजर ने लिखा, लगता है मिडिल क्लास का वोट अब नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा रिएक्शन है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO Budget 2026 Middle Class Nirmala Sitharaman Viral Reaction
