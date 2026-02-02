"10 रुपये दो, आशीर्वाद लो! नन्हे बच्चे का देसी स्टार्टअप देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ ही जाता है, जिसे देखकर लोग पहले आंखें मलते हैं, फिर हंसते हैं और आखिर में शेयर का बटन दबा देते हैं. इस बार वायरल हुआ है एक ऐसा वीडियो, जिसने आस्था, मासूमियत और देसी जुगाड़ तीनों को एक ही फ्रेम में समेट दिया है. वीडियो में एक नन्हा बालक पूरे आत्मविश्वास के साथ ‘धार्मिक सेवा केंद्र’ चलाता नजर आ रहा है, जहां नियम बेहद साफ हैं, आशीर्वाद चाहिए तो 10 रुपये निकालिए. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

10 रुपये दो और आशीर्वाद लो, वायरल वीडियो ने चौंकाया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भक्तों से पैसे ले रहा है और फिर उन्हें शिवलिंग का आशीर्वाद दिला रहा है. लोग पूरे विश्वास के साथ 10 रुपये पकड़ाते हैं और बच्चा बिना किसी हिचक के ‘सेवा’ पूरी करता है. इस मासूम लेकिन चालाक अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसी से लोटपोट कर दिया है तो कुछ लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि ढेर सारी महिलाएं शिवलिंग का आशीर्वाद लेने के लिए कतार में खड़ी हैं, जहां बच्चा हर किसी से 10 रुपये ले रहा है और बदले में शिवलिंग पर हाथ लगाकर महिलाओं के सिर को छू रहा है.

पहली बार नहीं सामने आया है इस तरह का वीडियो

ये पहली बार नहीं जब धार्मिक जगहों से इस तरह के वीडियो सामने आए हों. भक्तों की श्रद्धा का इस तरह से धंधा होते देख किसी का भी खून खौल सकता है लेकिन यहां बात है कि बच्चे की वहां ड्यूटी किसने लगाई है और कौन लोग हैं जो मंदिरों में इस तरह से भक्तों की आस्था का व्यापार कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादातर यूजर्स यही सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं.

यूजर्स ने उठाए सवाल

वीडियो को armaan_khoshya_006 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लोगों ने धर्म को धंधा बनाकर रखा है. एक और यूजर ने लिखा...इस बच्चे को वहां किसने खड़ा किया है उनसे सवाल होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या धंधा बना रखा है, धर्म को मजाक बना दिया है इन लोगों ने.

