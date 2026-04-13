शादियों में खाने-पीने को लेकर हल्की-फुल्की छीना-झपटी तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि बात छुंआरों तक पहुंचकर हाथापाई में बदल जाएगी. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हंसने के साथ-साथ हैरान भी कर दिया है. आमतौर पर निकाह के बाद मिठाई या छुंआरे बांटना एक खुशियों भरा पल होता है, जहां लोग दुआएं देते हैं और मीठा मुंह करते हैं. लेकिन इस वायरल क्लिप में नजारा कुछ ऐसा दिखा कि खुशी का माहौल अचानक अफरातफरी में बदल गया. लोग छुंआरों के लिए इस कदर टूट पड़े जैसे कोई बड़ी नेमत बंट रही हो.

छुआरों को लेकर बारात में हुई जूतम पैजार

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निकाह के बाद छुंआरे बांटे जा रहे हैं. तभी अचानक माहौल बिगड़ जाता है और कई लोग छुंआरों को लेने के लिए एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसने छुंआरे कसकर पकड़ रखे हैं. आसपास खड़ी भीड़ भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, लेकिन कोई भी बीच-बचाव करता नजर नहीं आता.

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धक्का मुक्की से लेकर छीना छपटी पर उतारु हुए लोग

स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो जाती है कि मामूली सी बात पर लोग धक्का-मुक्की और छीना-झपटी करने लगते हैं. वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखता है कि एक व्यक्ति को कई लोग घेर लेते हैं और उससे छुंआरे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं होता. इस दौरान वहां मौजूद लोग हंसते भी नजर आते हैं, जिससे साफ होता है कि कुछ लोगों के लिए यह पूरी घटना मनोरंजन का जरिया बन गई.

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यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई इसे ‘छुंआरा वॉर’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “भाई इतना भी क्या लालच”. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे शादियों में बढ़ती अव्यवस्था का उदाहरण भी बताया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब और कहां का है, लेकिन इसके वायरल होने के बाद यह जरूर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो को harendra_dhwan2.o नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है और एबीपी लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

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