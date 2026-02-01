हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान

गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान

KayLynne Felthager रोज की तरह Walmart से खरीदारी करके घर लौट रही थीं. रास्ते में उन्हें हल्का सिरदर्द महसूस हुआ. आदतन उन्होंने अपनी गर्दन को दाईं ओर खींचकर स्ट्रेच किया ताकि तनाव कम हो जाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Feb 2026 08:27 AM (IST)
आज के भागदौड़ भरे जीवन में गर्दन अकड़ना और उसे हल्का सा मोड़कर चटका देना बहुत आम बात है. ज्यादातर लोग इसे मामूली समझते हैं और बिना सोचे-समझे ऐसा करते रहते हैं. लेकिन अमेरिका की रहने वाली KayLynne Felthager के साथ जो हुआ, उसने इस आदत को खतरनाक साबित कर दिया. सोशल मीडिया पर यह मामला अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है.

मार्केट से लौटते वक्त चटकाई गर्दन

KayLynne Felthager रोज की तरह Walmart से खरीदारी करके घर लौट रही थीं. रास्ते में उन्हें हल्का सिरदर्द महसूस हुआ. आदतन उन्होंने अपनी गर्दन को दाईं ओर खींचकर स्ट्रेच किया ताकि तनाव कम हो जाए. गर्दन से एक हल्की सी आवाज आई, जिसे उन्होंने पहले की तरह सामान्य समझ लिया. लेकिन इस बार कुछ अलग था. आवाज आते ही उनकी गर्दन में तेज दर्द शुरू हो गया.

दर्द नहीं हुआ ठीक, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गईं

KayLynne को महसूस हुआ कि यह दर्द पहले जैसा नहीं है. कई दिन बीतने के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ. बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टर को दिखाने के बजाय सिर्फ दर्द निवारक दवाइयों का सहारा लिया. उन्हें लगा कि शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा. लेकिन पांचवें दिन हालात अचानक बिगड़ गए.

आंखों के सामने चमकी तेज रोशनी, चली गई नजर

KayLynne किचन में बैठकर डेट के लिए मेकअप कर रही थीं. तभी अचानक उनकी दाईं आंख के सामने तेज रोशनी चमकी और उनकी नजर चली गई. लगभग 15 मिनट तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया. कुछ देर बाद नजर वापस आ गई, तो उन्होंने इसे एक अजीब लेकिन मामूली घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया.

शरीर सुन्न हुआ और जुबान लड़खड़ाई

नजर जाने के कुछ समय बाद KayLynne के शरीर के दाहिने हिस्से में झनझनाहट शुरू हुई, जो धीरे-धीरे सुन्नपन में बदल गई. सबसे डरावना पल तब आया जब वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं. शब्दों की जगह उनके मुंह से उल्टी-सीधी आवाजें निकल रही थीं. यह देख उनके पति घबरा गए और बिना देर किए उन्हें अस्पताल ले गए.

अस्पताल में खुला चौंकाने वाला सच

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने CT स्कैन किया. रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी चौंक गए. KayLynne को स्ट्रोक आ चुका था. जब डॉक्टरों ने उनसे गर्दन दर्द के बारे में पूछा, तो उन्होंने Walmart से लौटते वक्त गर्दन चटकाने की बात बताई. इसके बाद डॉक्टरों ने साफ किया कि गर्दन चटकाने से उनकी गर्दन की एक नस फट गई थी, जिसे artery dissection कहा जाता है. इसी वजह से खून का थक्का बना और वह दिमाग तक पहुंच गया, जिससे स्ट्रोक हुआ.

किस्मत अच्छी थी, टली बड़ी सर्जरी

डॉक्टरों के मुताबिक KayLynne की किस्मत अच्छी थी कि खून का थक्का जल्दी घुल गया. इस कारण उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी. समय रहते इलाज मिल जाने से उनकी जान बच गई. अब वह धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि वे भी रोज गर्दन चटकाते हैं और कभी खतरे के बारे में नहीं सोचा. डॉक्टर भी चेतावनी दे रहे हैं कि गर्दन को झटके से मोड़ना या बार-बार चटकाना जानलेवा साबित हो सकता है.

Published at : 01 Feb 2026 08:27 AM (IST)
