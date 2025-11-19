हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: जिस ऑटो में बैठते हैं 3 लोग, उसमें भेड़-बकरियों की तरह भर दिए 22 स्कूली बच्चे, पुलिस ने लगाई क्लास

Telangana Viral Video: तेलंगाना के नगरकुरनूल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ऑटो ड्राइवर ने एक ऑटो में 22 स्कूली बच्चों को ठूंस-ठूंसकर भरा था. पुलिस ने बच्चों को एक-एक करके बाहर निकाला.

19 Nov 2025 04:03 PM (IST)
Nagarkurnool News: कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर दिमाग सुन्न रह जाता है. स्कूल जाने वाले बच्चे, जिनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वही अगर खतरे में हों तो और भी चिंता बढ़ जाती है. ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना तेलंगाना के नगरकुरनूल से सामने आई है, जहां एक स्कूल ऑटो में बच्चों को जिस तरह ठूंस-ठूंसकर भरा गया था, उसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा.

ड्राइवर ने 22 स्कूली बच्चों को ऑटो में बिठाया

आमतौर पर तीन से चार लोगों के बैठने की जगह वाले ऑटो में पूरे 22 स्कूली बच्चे भर दिए गए थे, वो भी उनके बैग, लंच बॉक्स और पानी की बोतलों के साथ. यह पूरा मामला तब सामने आया जब सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी को ऑटो में कुछ गड़बड़ नजर आई. उसने तुरंत वाहन रोक लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पुलिसवाला ऑटो के पास पहुंचता है, बच्चे अंदर से बिल्कुल भेड़-बकरियों की तरह भरे हुए दिखाई देते हैं.

 
 
 
 
 
एक-एक करके बच्चों को बाहर निकालते हुए पुलिसकर्मी खुद भी हैरान रह जाता है कि आखिर इतने छोटे ऑटो में इतने सारे बच्चे कैसे ठूंस दिए गए. वीडियो में पुलिसवाला ड्राइवर को डांटते हुए साफ कहता है कि यह सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि बच्चों की जान से खिलवाड़ है. कई बच्चे ऑटो से उतरते वक्त लड़खड़ा भी जाते हैं क्योंकि अंदर उन्हें पैर रखने तक की जगह नहीं थी.

पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की

लोगों का कहना है कि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ट्रांसपोर्ट फीस काफी महंगी होती है, इसी वजह से कई माता-पिता मजबूरी में ऐसे ऑटो वालों का सहारा लेते हैं, लेकिन इस तरह बच्चों को भीड़ की तरह भरना किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देने जैसा है. पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे ऑटो पर निगरानी बढ़ाने की बात कही है.

Published at : 19 Nov 2025 04:03 PM (IST)
