हावड़ा से कामाख्या जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने यात्रियों की सुरक्षा के सवाल को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो में साफ-साफ देखा जाता है कि एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी स्वचालित दरवाज़े अचानक बंद हो गए और वह बाहर ही छूट गया. उसका पूरा परिवार ट्रेन के अंदर था, जबकि वह प्लेटफॉर्म पर अकेला रह गया. यह वीडियो कुछ ही देर का है, लेकिन उन पलों में जो घबराहट और तनाव पैदा हुआ, उसने यूजर्स की सांसे थमा दीं.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही ट्रेन के दरवाज़े बंद हुए, व्यक्ति ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने दरवाज़े लॉक कर दिए. ट्रेन धीरे-धीरे चलने लगी और प्लेटफॉर्म पर खड़े उस व्यक्ति के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी. दूसरी ओर, ट्रेन के अंदर मौजूद उसके परिवार के सदस्य भी घबराए हुए दिखाई पर रहे थे.

एक व्यक्ति वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में चढ़ते समय स्वचालित दरवाज़े बंद होने से बाहर ही छूट गया।



ट्रेन चलने लगी, लेकिन सौभाग्य से पुलिस ने समय रहते उसे रोक दिया।



उसके परिवार की लापरवाही के कारण वह पीछे छूट गया, जो सबके लिए एक डरावना सबक है! pic.twitter.com/2qnIXv7VEX — ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 12, 2026

पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

सौभाग्य से, प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने निपुणता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की. पुलिस ने ट्रेन को रोका और उस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से दोबारा ट्रेन पर चढ़ाया. इस त्वरित कार्रवाई ने संभावित बड़ी परेशानी को टाल दिया.

अगर समय रहते ट्रेन नहीं रुकती, तो परिवार अलग-अलग हो सकता था और व्यक्ति को दूसरी ट्रेन से कामाख्या पहुंचना पड़ता. यह घटना दर्शाती है कि रेलवे स्टाफ और पुलिस की सतर्कता कितना जरूरी होता है.

परिवार की लापरवाही बनी वजह

इस घटना के पीछे परिवार की हल्की सी लापरवाही भी मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य पहले ट्रेन में चढ़ गए, जबकि वह व्यक्ति सामान संभालने या किसी अन्य कारण से पीछे रह गया.

घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और इसे एक सीख के रूप में भी ले रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.