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मां ने बाजू पर बनवा लिया कीबोर्ड, अब बोल न सकने वाला बेटा करता है बात

बेटे की इस समझदारी ने मां जेसिका को एक ऐसा आइडिया दिया जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं हो सकती थी. उन्होंने तुरंत एक टैटू आर्टिस्ट की मदद ली और अपने पूरे हाथ पर एक कीबोर्ड का पक्का टैटू बनवा लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 07:32 PM (IST)
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एक मां अपने बच्चे की खुशी और उसकी सहूलियत के लिए किस हद तक जा सकती है, इसकी एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है. अमेरिका की रहने वाली जेसिका फ्लेचर का 11 साल का बेटा हंटर 'ऑटिज्म' से पीड़ित है और बोल नहीं सकता. हंटर आमतौर पर बात करने के लिए एक डिजिटल टैबलेट (AAC डिवाइस) का इस्तेमाल करता है. एक दिन रेस्तरां में खाना खाते वक्त अचानक उस डिवाइस की बैटरी खत्म हो गई. जेसिका परेशान हो गईं, लेकिन हंटर ने बिना घबराए एक पेपर नेपकिन उठाया, उस पर कीबोर्ड की एबीसीडी ड्रा की और अक्षरों पर उंगली रखकर अपनी मां को बताया कि उसे क्या खाना है.

मां ने हाथ पर बनवाया पक्का टैटू, बेटे ने टाइप किया पहला शब्द 'मम्मा'

बेटे की इस समझदारी ने मां जेसिका को एक ऐसा आइडिया दिया जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं हो सकती थी. उन्होंने तुरंत एक टैटू आर्टिस्ट की मदद ली और अपने पूरे हाथ पर एक कीबोर्ड का पक्का टैटू बनवा लिया. इस टैटू में अक्षरों के साथ-साथ 'हैप्पी', 'सैड' के इमोजी और 'आई लव यू' का बटन भी बनवाया गया. जब जेसिका ने यह टैटू अपने बेटे हंटर को दिखाया, तो मासूम ने मां के हाथ वाले कीबोर्ड पर उंगली रखकर सबसे पहला शब्द टाइप किया "MAMA". यह पल मां-बेटे दोनों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर, दुनिया भर में छा गया आइडिया

जेसिका ने जब अपने बेटे के साथ बात करते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो यह देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हो गया. हंटर के स्कूल के दोस्तों को भी यह आइडिया इतना पसंद आया कि वे ऐसी टी-शर्ट मांगने लगे. इसके बाद जेसिका ने एक क्लॉथिंग कंपनी के साथ मिलकर ऐसी टी-शर्ट्स तैयार कीं, जिनकी आस्तीन पर कीबोर्ड छपा हुआ है. अब दुनिया भर के डॉक्टर, नर्सें और ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता इस आइडिया को अपना रहे हैं.

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टैटू आर्टिस्ट्स आए आगे, मां बोलीं- 'बेटे के लिए हजार दर्द सहने को तैयार'

वायरल खबर के बाद कई टैटू आर्टिस्ट्स ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के लिए फ्री में कीबोर्ड टैटू बनाने की पेशकश की है. जेसिका का कहना है कि अगर शरीर पर हजार जख्म सहकर भी उनके बेटे को अपनी बात कहने का जरिया मिलता है, तो वह हर दर्द सहने के लिए हंसते-हंसते तैयार हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस मां के जज्बे और प्यार को सलाम कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 07:32 PM (IST)
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