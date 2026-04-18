आंचल में छिपी नन्ही मासूम... स्कूटी सवार मां ने तेज धूप से यूं बचाई बेटी, इमोशनल कर देगा वीडियो

Mother Protecting Baby Viral Video: सोशल मीडिया पर कई क्यूट बच्चों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी एक बहुत प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मां के रिश्ते की मासूमियत और ममता का ऐसा रूप दिखता है, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो जाता है. तेज धूप के बीच स्कूटर पर सफर करती एक महिला जिस तरह अपनी नन्ही बच्ची को अपने आंचल में छुपा कर बचा रही थी. वह नजारा लोगों का दिल जीत लेता है और लोग इस पर इमोशनल होकर कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं.



मां के आंचल में छिपी नन्ही मासूम



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @pantlp नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला स्कूटी पर अपने पति के साथ बैठी थी और उसकी छोटी बच्ची उसकी गोद में बैठी थी. तेज धूप से बचने के लिए मां ने अपने साड़ी के आंचल से बच्ची को ढक रखा था. ताकि उसे गर्मी और धूप से राहत मिल सके. बच्ची मां की गोद में सुरक्षित बैठी नजर आती है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी दिखाई देती है. वहीं साइड में सड़क पर पानी भी भरा हुआ जमा दिखाई देता है, जिसे लेकर लोग चिंता भी जाता रहे हैं. लेकिन मां और बेटी के क्यूट वीडियो को पास ही कार में बैठा एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर लेता है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोग इस पर प्यार भरे अंदाज में कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों ने महिला और बच्चे की सेफ्टी को लेकर भी कमेंट किए हैं. यह प्यारा सा वीडियो भी वायरल है… pic.twitter.com/ozPlyiYPY0 — LP Pant (@pantlp) April 15, 2026



ये भी पढ़ें-Viral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर कई क्यूट बच्चों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी एक बहुत प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मां के रिश्ते की मासूमियत और ममता का ऐसा रूप दिखता है, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो जाता है. तेज धूप के बीच स्कूटर पर सफर करती एक महिला जिस तरह अपनी नन्ही बच्ची को अपने आंचल में छुपा कर बचा रही थी. वह नजारा लोगों का दिल जीत लेता है और लोग इस पर इमोशनल होकर कई तरह के कमेंट्स करते हुए दिखाई देते हैं.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @pantlp नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला स्कूटी पर अपने पति के साथ बैठी थी और उसकी छोटी बच्ची उसकी गोद में बैठी थी. तेज धूप से बचने के लिए मां ने अपने साड़ी के आंचल से बच्ची को ढक रखा था. ताकि उसे गर्मी और धूप से राहत मिल सके. बच्ची मां की गोद में सुरक्षित बैठी नजर आती है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी दिखाई देती है. वहीं साइड में सड़क पर पानी भी भरा हुआ जमा दिखाई देता है, जिसे लेकर लोग चिंता भी जाता रहे हैं. लेकिन मां और बेटी के क्यूट वीडियो को पास ही कार में बैठा एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर लेता है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोग इस पर प्यार भरे अंदाज में कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों ने महिला और बच्चे की सेफ्टी को लेकर भी कमेंट किए हैं.

सोशल मीडिया पर क्या बोले यूजर्स



इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया. यूजर्स एक तरफ जहां मां की ममता की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाता रहे हैं. एक यूजर ने इसे देखकर कमेंट किया मां का आंचल तीनों लोक से भी ज्यादा सुरक्षित है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है, बच्ची की छोटी सी स्माइल और पूरा दिन रोशन हो गया. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है बच्चे की स्माइल बहुत प्यारी है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट कर करता है मां की गोद में सच में अलग ही सुकून होता है. एक और यूजर ने कमेंट में कहा वीडियो तो प्यारा है, लेकिन बच्चों के साथ इतना अनसेफ ट्रैवल डराता है. वहीं एक और यूजर ने कन्सर्न दिखाते हुए कहा कि हेलमेट कहां है. एक और यूजर कमेंट करता है यह सब वीडियो देखने में बहुत प्यारे होते हैं, पर यह सोचकर डर भी लगता है कि कितना अनसेफ ट्रैवल करते हैं लोग, वह भी बच्चे के साथ.