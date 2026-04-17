हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: इसी दौरान एक युवक अचानक नदी की धारा में फंस गया और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था. पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी जान पर गंभीर खतरा मंडराने लगा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है. यह घटना हरिद्वार की बताई जा रही है, जहां गंगा नदी का बहाव काफी तेज था. इसी दौरान एक युवक अचानक नदी की धारा में फंस गया और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था. पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी जान पर गंभीर खतरा मंडराने लगा. आसपास मौजूद लोग यह सब देख तो रहे थे, लेकिन स्थिति इतनी डरावनी थी कि कोई तुरंत मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था. तभी वहां मौजूद एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और फिर लड़की की हिम्मत को देखकर हर कोई हैरान रह गया और उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ की जा रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक गंगा की तेज बहती धारा में फंस जाता है. पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था. आसपास मौजूद लोग उसे देख तो रहे थे. तभी एक लड़की तेजी से दौड़ते हुए उस जगह पहुंचती है जहां से युवक तक मदद पहुंचाई जा सकती थी. उसने बिना देर किए अपना दुपट्टा निकाला और युवक की ओर फेंक दिया. युवक ने भी समझदारी दिखाते हुए तुरंत दुपट्टे को पकड़ लिया. यही एक पल उसकी जान बचाने के लिए काफी साबित हुआ, हालांकि वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: यात्री ने एयरपोर्ट पर CISF के जवान के साथ ही कर दिया खेल, हाथों की सफाई देख हैरान रह गए सिपाही

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, लोगों ने लड़की की बहादुरी की खूब तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि दीदी ने भाई की जान बचा ली. कुछ ने कहा कि ऐसी हिम्मत हर किसी में नहीं होती. वहीं कई लोगों ने इसे इंसानियत की सच्ची मिसाल बताया. लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे काम हमें दूसरों की मदद करने की मोटिवेशन देते हैं.कई लोग बोलें कि यह घटना हमें यह सिखाती है कि मुश्किल समय में अगर हम थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी दिखाएं, तो किसी की जान बचाई जा सकती है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: स्टेज पर ही होने लगी दोस्तों की कुश्ती, दूल्हा-दुल्हन की शक्ल देख छूट जाएगी हंसी

Published at : 17 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Social Media Haridwar Viral Video TRENDING Ganga River Rescue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: एयरपोर्ट पर गुम हुआ महिला का आईपैड, CISF ने 10 मिनट में खोजा निकाला, वायरल हो रहा वीडियो
एयरपोर्ट पर गुम हुआ महिला का आईपैड, CISF ने 10 मिनट में खोजा निकाला, वायरल हो रहा वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये क्या कर लिया नंदी महाराज? पानी की टंकी में फंसा लिया सिर, पूरे मार्केट में अफरा-तफरी; देखें वीडियो
ये क्या कर लिया नंदी महाराज? पानी की टंकी में फंसा लिया सिर, पूरे मार्केट में अफरा-तफरी; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल
लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
मध्य प्रदेश
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
आईपीएल 2026
Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
इंडिया
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
विश्व
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
ट्रेंडिंग
Viral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget