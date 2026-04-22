भाभी है या कयामत? शादी में हरियाणवी गाने पर इस हसीना ने जमकर काटा बवाल, वीडियो वायरल

शादी-ब्याह में डांस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा परफॉर्मेंस सामने आ जाता है जो पूरे फंक्शन की जान बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही “मोहल्ले की भाभी” का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हरियाणवी गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. लचक, अदाएं, कॉन्फिडेंस और ठुमकों का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि पूरा माहौल ही रंगीन हो गया.

डांस ने लूट ली महफिल

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शादी का माहौल पूरी तरह सज चुका है और जैसे ही हरियाणवी गाना बजता है, भाभी जी डांस फ्लोर पर उतर आती हैं. सिर पर पल्लू, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर कॉन्फिडेंस लिए भाभी जिस अंदाज में ठुमके लगाती हैं, वो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. आसपास खड़ी महिलाएं भी उनके साथ झूमती नजर आती हैं, लेकिन सारी लाइमलाइट भाभी ही ले जाती हैं.

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अदाओं पर फिदा हुए लोग

भाभी के डांस में सिर्फ स्टेप्स ही नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और अदाएं भी गजब की हैं. जिस तरह से वो म्यूजिक की बीट पकड़ती हैं और हर मूवमेंट में एनर्जी दिखाती हैं, उससे साफ है कि उन्हें डांस का अच्छा खासा शौक है. वीडियो में कैमरा भी बार-बार उन्हीं पर फोकस कर रहा है, जिससे साफ है कि मौके पर मौजूद लोग भी उनके डांस के दीवाने हो गए थे.

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सोशल मीडिया पर मची धूम

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने इसे हाथों-हाथ लेना शुरू कर दिया. कोई इसे “मोहल्ले की स्टार परफॉर्मर” बता रहा है तो कोई कह रहा है “ऐसी भाभी हर शादी में होनी चाहिए”. कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा कि “भाई, शादी तो बहाना है, असली शो तो भाभी ने किया है”. वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों व्यूज बटोर चुका है.

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