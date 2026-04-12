UP News: मिर्जापुर में दिनदहाड़े खौफनाक वारदात! मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की गोली मारकर हत्या
Mirzapur Lawyer Murder: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. सोशल मीडिया पर वाइरल हुई ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई .
Uttar Pradesh News: सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वैराल होते हैं जिसे देखकर दिल दहल जाता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. मॉर्निंग वॉक पर निकले एक वकील की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमले की भयावह तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं.
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आते हैं. इनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर वकील के पास जात है और उन पर गोली चला देता है. गोली लगते ही मौके पर ही वकील गिर पड़ते हैं. इस के बाद वहां मौजूद लोग दौड़कर वकील के पास आते हैं, लेकिन तब तक हमलवार वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है. बाद में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने वकील को मृत घोषित कर दिया.
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मिर्जापुर यूपी-
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सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात
यह दर्दनाक घटना कल यानी शनिवार सुबह की बताई जा रही है. 40 साल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे, तभी अचानक उनपर यह हमला हुआ. सीसीटीवी फुटेज में हत्या की तस्वीरें कैद होती है, जिसमें साफ दिखता है कि दो बदमाश बाइक पर आते हैं और इस वारदात को अंजाम देते हैं.
सीसीटीवी में देखा गया है कि हामला के बाद कुछ स्थानीय लोग मौके पर दौड़कर आते हैं, तो उन्हें देखकर एक बदमाश बंदूक तानकर धमकी देता है. इस दौरान दोनों बदमाश वहां से भागने की औरी कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट करने में काफी परेशानी हो रही थी. हालांकि, कुछ सेकंड तक वे वहीं फंसे रहते हैं. आखिरकार लाख कोशिशों के बाद बाइक स्टार्ट हो जाती है और दोनों बदमाश वहां से फरफ हो जाते हैं.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
इस घटना के बाद पूरे इलाके में स्वाभाविक रूप से सनसनी फैल गई है. दिनदहाड़े एक वकील की हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना की जांच शुरू कर दी है और दोनों बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
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Source: IOCL