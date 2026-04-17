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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMetro Escalator Fight Video: मेट्रो स्टेशन पर छिड़ी Escalator War, पापा की परियों ने दिखाए WWE वाले दांव-पेच

Metro Escalator Fight Video: मेट्रो स्टेशन पर छिड़ी Escalator War, पापा की परियों ने दिखाए WWE वाले दांव-पेच

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर अचानक दो लड़कियों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल जाती है. दोनों एक दूसरे को पकड़ कर खींचती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Apr 2026 06:02 PM (IST)
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Metro Escalator Fight Video: अक्सर अपने सोशल मीडिया पर मेट्रो में होने वाले लड़ाई-झगड़ों से जुड़े वीडियो देखे होंगे. इस बार भी ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर दो लड़कियों के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला. वीडियो में हालात ऐसे बन जाते हैं कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और पूरा सीन किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइट जैसा नजर आने लगता है. इस घटना ने जहां लोगों को चौंकाया. वहीं सार्वजनिक जगहों पर ऐसे व्यवहार को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए गए. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स इसको रियलिटी शो बता कर कई तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर हुई दो लड़कियों के बीच मारपीट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर अचानक दो लड़कियों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल जाती है. दोनों एक दूसरे को पकड़ कर खींचती है और धक्का-मुक्की करती नजर आती है. आसपास मौजूद लोग यह सब देखते रहते हैं और कुछ लोग वीडियो भी रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. पूरा घटनाक्रम कुछ सेकंड का है, लेकिन इसमें जिस तरह से लड़ाई होती है. वह किसी फाइट सीन से कम नहीं लगती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे एस्केलेटर वॉर नाम दिया जा रहा है और लोग कई तरह के रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में यह भी दिखता है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे के बाल खींचते और लात मारते हुए भी नजर आ रही है.

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सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट करना शुरू कर दिया. कुछ ने इसे मजाक के अंदाज में लिखा तो कई लोगों ने इसे पब्लिक न्यूसेंस बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है यूपीएससी का लेवल- मुगल अंपायर छोड़ो बताओ एस्केलेटर वॉर किस फ्लोर पर हुआ था. तो वहीं दूसरा यूजर इसके जवाब में कमेंट करता है यह वॉर तो ग्राउंड फ्लोर पर हुआ था. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है क्या शो चल रहा है, पूरा एक्शन पैक्ड सीन है. एक और यूजर इस वीडियो को देखकर कमेंट करता है यह लोग सिर्फ रील्स के लिए नौटंकी कर रहे हैं, कोई रोको इन्हें. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है पब्लिक न्यूसेंस है, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. इसके अलावा कुछ यूजर ने कमेंट किया कि यह किस लेवल की हरकतें हैं. एक यूजर मजाक में कमेंट करता है अब समझ आया भगवान ने लंबे क्यों दिए हैं. कुछ यूजर ने इस वीडियो में लगाए गए गाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूरा सीन गाने से और अजीब लग रहा है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Apr 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Metro Escalator Fight Video Escalator War Viral Clip Girls Fighting In Metro Station Viral Metro Fight
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