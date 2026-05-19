पानी से भरा निकला ₹2500 का LPG सिलेंडर, वीडियो देख यूजर्स बोले- गरीबों का फायदा मत उठाओ

मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने अवैध LPG सिलेंडर बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला टारापुरी की जोगीवाली गली का है, जहां एक स्थानीय स्ट्रीट वेंडर ने आरोप लगाया कि उसे ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचने वाले एक व्यक्ति ने धोखा दिया. यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो डाला, जिसमें नए खरीदे गए गैस सिलेंडर से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा था.

आपात स्थिति में लिया गया फैसला, बन गया नुकसान का कारण

टारापुरी के रहने वाले फैहीम, जो पकोड़े का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उन्होंने बताया कि उनके घर में गैस खत्म हो गई थी. घर में बच्चे भूखे थे और सरकारी माध्यम से तुरंत गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इसी मजबूरी में उन्होंने पास के इलाके में एक व्यक्ति जो साइकिल पर LPG सिलेंडर बेच रहा था, उससे 14 किलो का LPG सिलेंडर 2500 रुपये में खरीद लिया, जो तय सरकारी कीमत से काफी ज्यादा था, क्योंकि यह सिलेंडर अवैध रूप से ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था.

घर लाकर फैहीम ने जैसे ही सिलेंडर को गैस चूल्हे से जोड़ा, उन्होंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन चूल्हा जला ही नहीं. पहले उन्हें लगा कि शायद चूल्हे में कोई खराबी है या रेगुलेटर में दिक्कत है. उन्होंने कई बार कोशिश की, सिलेंडर को हिलाया-डुलाया भी, लेकिन गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई.

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जब सिलेंडर से निकला पानी: खुल गया बड़ा राज

काफी कोशिश के बाद भी जब सिलेंडर नहीं चला तब धीरे-धीरे उन्हें शक होने लगा कि मामला कुछ गलत है. जब उन्होंने ध्यान से सिलेंडर की जांच की तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सिलेंडर को उल्टा किया, तो उसमें से गैस की जगह पानी निकलने लगा. यह देखकर वह पूरी तरह चौंक गए. उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसमें साफ दिख रहा था कि सिलेंडर से पानी बह रहा है.

उनका दावा है कि सिलेंडर में मुश्किल से आधा किलो गैस रही होगी, जबकि बाकी लगभग 13.5 किलो हिस्सा पानी से भरा हुआ था.

वीडियो वायरल, लोगों के लिए बनी चेतावनी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिल रहा है. फैहीम ने कहा कि उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि कोई और इस तरह के धोखे का शिकार न बने.

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