दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिने जाने वाले पेरिस में रहने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन वहां का किराया और छोटी जगहें लोगों को हैरान कर देती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने बेहद छोटे से अपार्टमेंट का टूर करवाता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह “पेरिस का सबसे छोटा फ्लैट” है, जिसके लिए किराएदार हर महीने 600 यूरो यानी करीब 54 हजार रुपये तक देता है.

फ्लैट तक पहुंचने के लिए चढ़नी होती है 134 सीढ़ियां

वीडियो को Sebastian Hedberg नाम के कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में वह एक युवक से बात करते हैं जो बताता है कि वह पेरिस के सबसे छोटे अपार्टमेंट में रहता है. युवक कहता है कि उसने यह फ्लैट एक वेबसाइट की मदद से ढूंढा था. वीडियो में फ्लैट काफी ज्यादा छोटा और संकरा दिखाई दे रहा है. फ्लैट तक पहुंचने के लिए भी काफी संकरी सीढ़ियों से गुजरकर जाना होता है.

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जब Sebastian उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल फिल्मी पेरिस जैसी लग रही है. इसके बाद युवक बताता है कि उसका फ्लैट सातवीं मंजिल पर है. जब उससे पूछा जाता है कि क्या बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो वह हंसते हुए कहता है कि नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए 134 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं.

छोटा कमरा, लेकिन बड़ा नजारा

जैसे ही दोनों फ्लैट के अंदर पहुंचते हैं, Sebastian उसे देखकर हैरान रह जाते हैं. कमरे में बहुत कम जगह होती है. कपड़े रखने की छोटी सी जगह, सामने ही शॉवर और बेहद कॉम्पैक्ट सेटअप देखकर लोग भी दंग रह गए.

हालांकि इस छोटे फ्लैट की सबसे खास चीज उसका balcony view है. बालकनी से पूरा पेरिस दिखाई देता है. युवक कहता है कि यही उसकी सबसे पसंदीदा जगह है और वह इस नजारे से कभी बोर नहीं होता. बालकनी में खड़े होकर वह कहता है, “ऐसा लगता है जैसे पूरा पेरिस हमारे हाथों में है.”

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सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग reactions दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि इतनी छोटी जगह के लिए इतना ज्यादा किराया देना हैरान करने वाला है. वहीं कई लोग balcony के खूबसूरत view की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “कमरा छोटा है, लेकिन view करोड़ों का है.” वीडियो को Sebastian Hedberg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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