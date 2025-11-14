(Source: ECI | ABP NEWS)
मेट्रो स्टेशन पर पेशाब कर रहा था शख्स, किसी ने बना लिया वीडियो; खूब हो रहा वायरल
मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म के किनारे ट्रेन के ट्रैक पर पेशाब करते हुए देखा गया. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब यह इंटरनेट पर लोगों के बीच खूब चर्चा में है.
दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों को हैरान और नाराज दोनों कर दिया. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसके बारे में जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दरअसल, मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म के किनारे ट्रेन के ट्रैक पर पेशाब करते हुए देखा गया. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब यह इंटरनेट पर लोगों के बीच खूब चर्चा में है.
मेट्रो ट्रैक पर पेशाब, वायरल हुआ वीडियो
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन आने से ठीक पहले ही एक आदमी प्लेटफॉर्म के किनारे पेशाब कर रहा है. वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, यहां पेशाब क्यों कर रहे हो, यह कोई जगह है? इस पर वह आदमी सिर्फ इतना जवाब देता है कि उसने थोड़ी ज्यादा पी ली है. इसके बाद वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दूसरी ओर अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन वह आदमी तब भी प्लेटफॉर्म पर पेशाब करता दिखाई देता है.
यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया। खासकर X पर इसे तेजी से शेयर किया गया. लाखों लोग अब तक इसे देख चुके हैं और इस घटना पर अपनी राय दे रहे हैं. वीडियो को खुरपेंच इन्फ्रा @Khurpenchinfra के अकाउंट से शेयर किया गया था. लोग इस घटना को देखकर बेहद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर आए जबरदस्त कमेंट्स
इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं. लोग इस पर अपनी नाराजगी और हैरानी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ऐसा व्यवहार सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर यह आदमी यही सब कुछ किसी घर या गली में करता, तो ठीक था, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर, वहीं एक और यूजर ने लिखा, यह वीडियो सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे समाज की है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए. कुछ यूजर्स ने इस घटना को एक गंभीर मुद्दा बताया है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई लोगों ने मेट्रो प्रशासन से सवाल पूछा है कि क्या इस घटना के बारे में उन्होंने कोई कदम उठाया है या नहीं.
