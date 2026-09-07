वाह क्या आइडिया है... बारिश से बचने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, वीडियो वायरल

बारिश का मौसम शुरू होते ही लोग खुद को और अपने सामान को भीगने से बचाने के लिए छाता या रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स ने बारिश से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए. बच्चे के साथ बारिश में निकलने के लिए शख्स ने छाते और प्लास्टिक शीट की मदद से अलग तरह का रेनकोट बना दिया. रेनकोट ऐसा कि पानी की एक बूंद भी उसे छू न सके. वीडियो पर कुछ लोग इसे शानदार इनोवेशन बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे लेकर चिंता जता रहें हैं.

बारिश से बचने के लिए लगाया गजब का जुगाड़

वायरल वीडियो में एक शख्स बारिश के मौसम में एक छोटे बच्चे को गोद में लिए दिखाई देता है. उसने दोनों को बारिश से बचाने के लिए एक अलग ही जुगाड़ अपनाया. छाते के साथ उसने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया है. प्लास्टिक शीट को इस तरह लगाया गया है कि वह ऊपर से और आस-पास से आने वाली बारिश बचाने का कम करती हुई दिखा रही है. बच्चा भी इस जुगाड़ में खिलखिलाकर हंसता हुआ दिखाई देता है. बच्चे को बारिश से बचाने के लिए बनाया गया यह इंतजाम सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे अपने-अपने अंदाज में शेयर और कमेंट कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले- वाह, क्या आइडिया है

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने काफी मजकियां अंदाज में कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, वाह क्या दिमाग लगाया है. वहीं दूसरे ने न्यू आईडिया इनोवेशन कहकर तारीफ की. एक यूजर ने सिर्फ शानदार लिखा, जबकि दूसरे ने वह व्हाट एन इनोवेशन कमेंट किया. लोगों को शख्स का यह देसी तरीका काफी क्रिएटिव लग रहा है. कुछ यूजर्स ने इस जुगाड़ को मजाकिया अंदाज में भी लिया. एक कमेंट में लिखा गया बारिश और इन्फेक्शन दोनों से सेफ. वहीं एक यूजर ने कहा कि बच्चे के साथ इस तरह बारिश से बचने का इंतजाम काफी अच्छा है. विडियो में जहां कई लोग इस जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि अगर तेज हवा चल गई और अगर आप इसमें फंस गए तो इसमें दम घुटने से जान जाने का खतरा भी हो सकता है.

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