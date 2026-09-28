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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतारक मेहता की सोनू ने किया धांसू डांस, अंदाज ने लूटा इंटरनेट का दिल

तारक मेहता की सोनू ने किया धांसू डांस, अंदाज ने लूटा इंटरनेट का दिल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पलक सिंधवानी उर्फ सोनू भिड़े पार्टनर फिल्म के गाने दुपट्टा तेरा नौ रंग दा पर शानदार डांस करती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारत में खाना खाते वक्त देखा जाने वाला कथित तौर पर सबसे बड़ा टीवी शो है. और सब जानते हैं कि सोसायटी के सेक्रेट्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की बेटी सोनू एक पढ़ाकू लड़की है. लेकिन रियल लाइफ में जब आप सोनू के तेवर देखेंगे तो हो सकता है आप अपना दिल थाम लें और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं. सोशल मीडिया पर तारक मेहता में सोनू का किरदार निभा चुकी पलक सिंधवानी का एक वीडियो इन दिनों बवाल मचा रहा है जिसमें वह वेस्टर्न ड्रेस पहनकर शानदार डांस करती और माहौल बनाती दिखाई दे रही है.

तारक मेहता शो की सोनू का बवाल डांस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पलक सिंधवानी उर्फ सोनू भिड़े पार्टनर फिल्म के गाने दुपट्टा तेरा नौ रंग दा पर शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो एक इवेंट का है जिसमें सोनू स्टेज पर खड़ी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में गाना बजता है वैसे ही सोनू की सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं और वह डांस करना शुरू कर देती है. सोनू की अदाएं और चेहरे के एक्सप्रेशंस मानों वहां खड़ी ऑडियंस की दिलों पर छुरे चला रहे हों. पलक सिंधवानी का यह अंदाज आए दिन उनके सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को मिलता है.

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अदाएं देख ऑडियंस हुई दीवानी

वीडियो में सोनू जिस तरह से डांस कर रही है उसे देखकर लग रहा है मानों वह बस गाना बजने का ही इंतजार कर रही थी. गाना बजते ही सोनू के पैर ताल से ताल मिलाने लगते हैं और वह झूमने लग जाती है. पलक ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आपकी बेटी माहौल बना लेती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, इसमें भी टपू की गलती है

वीडियो को palaksindhwani नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह हमारी सोनू डांस भी करती है. एक और यूजर ने लिखा...भिड़े ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसमें भी टपू की गलती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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