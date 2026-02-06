हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: फूल बेचने वाली उस नन्ही परी की कहानी, जिसने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया

Video: फूल बेचने वाली उस नन्ही परी की कहानी, जिसने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया

Viral video: वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक छोटी बच्ची ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचती है. एक महिला के इनकार करने पर भी, बच्ची उसे प्यार से एक फूल भेंट करती है और पैसे अपनी इच्छा से देने को कहती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Feb 2026 04:26 PM (IST)


Viral video: आज की बदलती लाइफस्टाइल और भागती-दौड़ती ज़िंदगी में हर रोज़ हम सड़कों पर हजारों चेहरे को देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही चेहरे दिल में जगह बना पाते हैं. यह घटना भी कुछ ऐसी ही है, जो इंटरनेट पर लोगों के मन को मोह रही है.

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि सड़क पर लाल बत्ती जली हुई थी. गाड़ियों की कतार लगी थी, हॉर्न की आवाज़ें माहौल को भारी बना रही थीं. तभी उसी समय एक छोटी बच्ची हाथ में फूलों का छोटा सा गुच्छा लिए खड़ी थी. शायद वहीं फूल उस रात उसके घर के खाने का सहारा बनने वाले थे. वह धीरे-धीरे गाड़ियों के पास जा रही थी, किसी से नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं.

एक इनकार और एक मुस्कान

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि बच्ची एक गाड़ी के पास पहुंची. अंदर बैठी महिला ने फूल लेने से बड़े प्यार से इंकार कर दिया, “हमें फूल नहीं चाहिए.” बच्ची ने न तो बहस की, न ही उसके चेहरे पर मायूसी आई. वह बस हल्के से मुस्कुराई. उसी मुस्कान के साथ उसने एक फूल उस महिला के हाथ में रख दिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, “यह आपके लिए है दीदी.”

जहां सौदे की जगह संवेदना थी

बच्ची ने इतने प्यार से फूल दिया कि महिला ने रख लिया और पूछा कि इसके कितने पैसे दें, तो बच्ची ने धड़कन में प्रवेश करने वाला जवाब दिया; उसने कहा जो मन करे दे देना. न कोई दबाव, न कोई मोलभाव. बस देने की भावना. उस फूल में फूल बेचने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि वह भगवान का एक रूप थी.

खुशियां हमेशा बड़ी नहीं होतीं

ज़िंदगी हमेशा बड़ी सफलताओं या शोर भरे जश्नों से यादगार नहीं बनती. कभी-कभी एक छोटी सी बच्ची, सड़क किनारे खड़ी, एक फूल और एक कोमल सा वाक्य—यही काफी होता है. यही वो पल होते हैं जो आंखें नम कर देते हैं और दिल को उम्मीद से भर देते हैं.

जो पल कभी नहीं मिटते

यह नजारा इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब लाखों लोगों के दिलों में बस चुका है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है. ये वो पल हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते. ये हमेशा साथ रहते हैं, हमें बेहतर इंसान बनने की याद दिलाते हैं. सच में, कुछ पल हमेशा के लिए दिल में खिल जाते हैं—एक फूल की तरह. 🌸

Published at : 06 Feb 2026 04:26 PM (IST)
