"बड़े खतरनाक लोग हैं" शख्स ने छिपकली की पीठ पर लगा दिया कैमरा, फिर खौफनाक सच्चाई आई सामने- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाता है, जिसे देखकर इंसान पहले हंसता है, फिर चौंकता है और आखिर में बोल उठता है “बड़े खतरनाक लोग हैं भाई!” इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने तो जुगाड़, क्रिएटिविटी और सनक तीनों की हदें पार कर दी हैं. एक शख्स ने वो कर दिखाया है, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. बाथरूम की दीवार पर आराम फरमा रही छिपकली को उसने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे कैमरामैन बना डाला. जी हां, शख्स ने छिपकली की पीठ पर छोटा सा कैमरा फिट कर दिया और फिर जो नजारा सामने आया, उसने इंटरनेट की जनता के होश उड़ा दिए.

छिपकली की पीठ पर लगाया कैमरा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने अपने घर के बाथरूम में बैठी छिपकली की पीठपर कैमरा लगा दिया, अब छिपकली जहां जाती और जो जो करती वो सब रिकॉर्ड हो गया. छिपकली की दिनचर्या देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में दिख रहा है कि छिपकली पूरे घर के फर्श पर तेजी से दौड़ती हुई एक खुफिया जगह पहुंचती है जहां उसका पूरा परिवार आराम फरमा रहा है. इसके बाद वो झगड़ती हुई छिपकलियों के बीच पहुंचती है जो एक कॉकरॉच की लाश को लेकर लड़ती दिखाई दे रही है.

View this post on Instagram A post shared by Sheikh Abdullah (@rjk145s)

छिपकली की दिनचर्या उड़ा देगी होश

छिपकली का पूरा दिन, उसका चलना-फिरना, दीवारों पर दौड़ना और घर के कोने-कोने का वो एंगल, जो इंसानी कैमरा कभी नहीं दिखा सकता सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है. अब इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं, डरे हुए भी और जमकर मजे भी ले रहे हैं. वीडियो में छिपकली के दो रूप साफ तौर पर दिख रहे हैं. पहला डरावना और दूसरा मजेदार. सोशल मीडिया यूजर्स अब मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल

कांप उठे यूजर्स, बोले रूह बाहर आ गई

वीडियो को rjk145s नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...घर है या छिपकलियों का फार्महाउस. एक और यूजर ने लिखा...भाई मेरी तो रूह शरीर से बाहर आ गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई इतनी छिपकलियां क्यों है तेरे घर में.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह