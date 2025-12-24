एक साल में शख्स ने ऑर्डर किए 1 लाख से ज्यादा के कंडोम- यूजर्स बोले, भाई खाता था क्या?

ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, जहां जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पहले लोग आलस में टल जाते थे वहीं अब मोबाइल पर कुछ देर उंगलियां चलाने से लोगों की जरूरतें घर बैठे पूरी हो जाती हैं. ऐसे में कंडोम जैसी चीज को खरीदकर लाना लोगों के लिए एक बड़ा टास्क और झिझक का विषय है. लेकिन जब से ऑनलाइन ग्रोसरी का दौर शुरू हुआ है लोगों ने कंडोम जैसी चीजों की खरीद को भी एक दम आम बना दिया है जिसका ताजा मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एक साल में शख्स ने खरीदे 1 लाख से ज्यादा के कंडोम

हाल ही में एक बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ने अपनी 2025 की कस्टमर लिस्ट जारी की जिसमें एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. इस साल लोगों ने दूध दही और सब्जियों समेत कई चीजों की जमकर खरीदारी की लेकिन एक शख्स ने इन सभी चीजों से हटकर जिस प्रोडक्ट को खरीदा वो हैरान कर देने वाला था. कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स ने पूरे साल में केवल 1 लाख रुपये से ज्यादा के कंडोम खरीद लिए, इस दौरान ग्राहक ने सालभर में 228 बार ऑर्डर किए और कुल बिल 1 लाख 6 हजार 398 रुपये का भुगतान किया.

रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

रिपोर्ट ये भी बताती है कि कंडोम ऑनलाइन खरीदा जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय प्रोडक्ट बन गया है. कंपनी ने क्लेम किया कि हर 127 ऑर्डर में से एक ऑर्डर कंडोम का होता है. सितंबर महीने में कंडोम की बिक्री में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है. इसके अलावा दूध, चीनी, दही और दूसरे खाने वाले पदार्थ भी सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए. दावे के मुताबिक हर सेकंड चार से ज्यादा पैकेट दूध के कंपनी ऑर्डर लेती है और इस हिसाब से 26000 से ज्यादा ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल दूध से भर सकते हैं.

यूजर्स बोले, भाई खाता था क्या?

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही इंटरनेट यूजर्स ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...भाई कंडोम को खाता था क्या. एक और यूजर ने लिखा...गजब का इंसान है, कोई काम भी था इसके अलावा या नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेचारा बाजार -जाकर खरीदने में शर्माता होगा. हो सकता है कंडोम ब्लैक करता हो.

