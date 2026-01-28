सोशल मीडिया के दौर में कुछ सेकंड की लोकप्रियता पाने की चाहत अब लोगों को इस हद तक ले जा रही है कि वे अपनी जान तक दांव पर लगाने से नहीं हिचक रहे हैं. लाइक, व्यू और फॉलोअर्स की भूख ऐसी बढ़ चुकी है कि समझदारी और सुरक्षा पीछे छूटती जा रही है. ऐसा ही एक खौफनाक नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक चलती ट्रेन से लटककर जानलेवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यही सवाल उठता है कि आखिर सोशल मीडिया की सनक इंसान को कहां तक ले जाएगी.

चलती ट्रेन पर युवक ने किया जानलेवा स्टंट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के दरवाजे से बाहर लटककर अजीबोगरीब अंदाज में स्टंट करता दिख रहा है. युवक ने एक हाथ से ट्रेन पकड़ रखी है, जबकि उसके पैर प्लेटफॉर्म की ओर फैले हुए हैं. उसके पीछे दो अन्य युवक भी खड़े नजर आते हैं, जो न सिर्फ इस खतरनाक हरकत को रोकते नहीं हैं, बल्कि मानो इसका समर्थन कर रहे हों. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सब सिर्फ एक रील या वीडियो बनाने के लिए किया गया.

हाथ फिसल जाता तो हो सकता था बड़ा हादसा

यह पूरी घटना लोकल ट्रेन की बताई जा रही है, जहां थोड़ी सी चूक युवक की जान ले सकती थी. अगर युवक का हाथ फिसल जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन इसके बावजूद युवक बेखौफ होकर यह जानलेवा स्टंट करता नजर आता है. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो को लेकर लोग अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, पुलिस के लट्ठ पड़ने चाहिए

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस भाई को पकड़कर दवा लगानी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...पुलिस के लट्ठ पड़ने चाहिए तब अक्ल आएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये छपरी हैं, इनके मां बाप भी कुछ नहीं कहते.

