Qatar Indian Embassy: अमेरिका-ईरान जंग के बीच कतर में भारतीयों के लिए एडवाइजरी! दूतावास ने कहा- 'घर से न निकलें, कोई दिक्कत हो तो...'
Qatar Indian Embassy: कतर की राजधानी दोहा में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की. इसके अलावा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. उन्होंने कतर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा गया है. दूतावास ने बताया है कि 2 मार्च 2026 को सामान्य कॉन्सुलर सेवाएं बंद रहेंगी. यानी उस दिन पासपोर्ट, वीज़ा या अन्य नियमित काम नहीं होंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी. जरूरत पड़ने पर पासपोर्ट, वीज़ा, अटेस्टेशन और लेबर से जुड़े जरूरी मामलों में मदद मिलेगी.
दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे दूतावास और स्थानीय प्रशासन की तरफ से आने वाली हर नई सूचना पर ध्यान दें. बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें. सेना के ठिकानों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहें. कोशिश करें कि घर या सुरक्षित जगह पर ही रहें. अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं. स्थानीय अधिकारियों की हर चेतावनी का पालन करें. दूतावास ने यह भी कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
कतर के दोहा में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, "मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, कतर में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि दोहा में भारतीय दूतावास में रेगुलर कॉन्सुलर सर्विस 2 मार्च 2026 को बंद रहेंगी. हालांकि, दूतावास के अधिकारी कॉन्सुलर (पासपोर्ट,…
24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी
दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने आपात स्थिति में भारतीय नागरिक 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर +00974-55647502 पर संपर्क करने की सुविधा जारी की है. इसके अलावा cons.doha@mea.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं. इस बीच भारतीय समुदाय से शांति और सतर्कता बनाए रखने की अपील की गई है.
कतर में भारतीयों की आबादी
कतर में भारतीयों की आबादी बहुत बड़ी है. अनुमान है कि वहां करीब 8.3 लाख (लगभग 8,36,784) भारतीय रहते हैं. यह कतर में रहने वाला सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है. कुल आबादी का लगभग 21% से 25% हिस्सा भारतीयों की है. कतर में भारतीय अलग-अलग कामों में लगे हुए हैं. वहां कई भारतीय डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग निर्माण, सेवा और अन्य निजी क्षेत्रों में भी काम करते हैं.
