ये है मॉडर्न भैंस! चारा नहीं खाने में चाहिए बर्गर, रेसिपी देख माथा पकड़ लेंगे आप- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों को हैरान भी कर देता है और हंसी से लोटपोट भी. ऐसा ही एक नया वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स भैंस के लिए बर्गर तैयार करता नजर आ रहा है. लेकिन ये कोई आम बर्गर नहीं है बल्कि “चारे वाला बर्गर” है. जी हां! इस बर्गर में लेट्यूस या चीज नहीं बल्कि सूखा चारा और जानवरों वाला सॉस डाला गया है. और फिर जैसे इंसान बर्गर का मजा लेते हैं, वैसे ही भैंस को भी बड़ी शान से ये “डिश” सर्व की जाती है.

रेस्तरां स्टाइल में भैंस के लिए तैयार किया बर्गर

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सबसे पहले एकदम रेस्तरां स्टाइल में बर्गर बनाने की तैयारी करता है. वो बर्गर बन को दो हिस्सों में काटता है और उसमें सूखा चारा रखता है. इसके बाद वह जानवरों वाला सॉस (एनिमल फीड सॉस) ऊपर से डालता है. बर्गर को बड़े प्यार से बंद करता है और फिर उसे अपने पास बैठी भैंस को खिलाता है. भैंस भी बर्गर देखकर बिल्कुल उत्सुक नजर आती है और तुरंत उसे खाने लगती है. यह नजारा इतना मजेदार है कि देखने वाले अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे.

View this post on Instagram A post shared by Ravi Rawal (@farmerlife_iii)

लोग हमेशा से देते रहे हैं जानवरों को स्पेशल ट्रीट

ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने जानवरों के लिए अलग अंदाज में खाना तैयार किया हो. पहले भी कई बार लोग अपने पालतू जानवरों को “स्पेशल ट्रीट” देने के लिए फूड रील्स बनाते दिखे हैं. लेकिन इस बार “चारे वाला बर्गर” ने जो तहलका मचाया है, वो बाकी सब पर भारी पड़ गया है. वीडियो वायरल होने के बाद इस मॉडर्न भैंस की चर्चा कर रहा है.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स बोले, मॉडर्न भैंस है

वीडियो को farmerlife_iii नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बर्गर रेस्टोरेंट से एक हजार मिसकॉल आ गए होंगे. एक और यूजर ने लिखा...ये तो बर्गर विद भूसा हो गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....बर्गर के दिवाने सभी हैं, ये भैंस तो मॉडर्न निकली.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो