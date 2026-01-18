कई बार हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें इतनी खतरनाक साबित हो सकती हैं कि हम कल्पना भी नहीं करते. ताइवान से सामने आया एक मामला इसी बात की गंभीर चेतावनी देता है. यहां करीब 50 साल का एक व्यक्ति, जिसे 30 साल से ज्यादा ड्राइविंग का अनुभव था, काम पर जाते समय अचानक अपनी कार पर नियंत्रण खो बैठा और बिना ब्रेक लगाए सीधा एक दुकान में जा घुसा. लेकिन इसके पीछे की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स इस मामले को लेकर हैरान हैं.

शख्स के शरीर में अचानक बनने लगा जहर, वजह ने सभी को चौंकाया

ताइवान के मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हंग युंग-शियांग ने बाद में इस मामले को एक टीवी कार्यक्रम में उदाहरण के तौर पर पेश किया. डॉक्टरों की टीम जब मरीज की हालत की गहराई से जांच करने लगी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. मरीज को काफी समय से असामान्य थकान महसूस हो रही थी. उसका स्वाद भी बदल गया था और उसे अक्सर लगता था कि खाने में नमक कम है. ये सभी लक्षण सीसा यानी लेड पॉइजनिंग की ओर इशारा कर रहे थे. जब खून की जांच की गई तो डॉक्टरों का शक सही निकला. मरीज के शरीर में सीसे की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी.

एक ही थर्मस का 20 साल से कर रहा था इस्तेमाल

अब सवाल था कि आखिर ये जहर शरीर में गया कहां से. जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. मरीज पिछले करीब 20 साल से रोजाना एक ही थर्मस का इस्तेमाल कर रहा था. उसी में वह हर दिन कॉफी पीता था. समस्या ये थी कि उस थर्मस की अंदरूनी परत में जंग लग चुकी थी. अम्लीय कॉफी के संपर्क में आने से थर्मस की परत से धीरे-धीरे सीसा रिसता रहा और हर दिन शरीर में पहुंचता रहा. सालों तक चले इस जहर के असर ने उसके दिमाग, किडनी और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा दिया.

आखिरकार हो गई मौत, हैरान रह गए यूजर्स

समय के साथ उस व्यक्ति में मनोभ्रंश जैसे लक्षण भी दिखने लगे. याददाश्त कमजोर होने लगी और निगलने में परेशानी होने लगी. इसी दौरान उसे एस्पिरेशन निमोनिया हो गया. कार हादसे के लगभग एक साल बाद ही उसकी मौत हो गई.मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगा. एक यूजर ने लिखा...एक ही थर्मस को कोई 20 साल तक क्यों इस्तेमाल करेगा. एक और यूजर ने लिखा...सावधान रहने की जरूरत है, जान किसी से भी और कभी भी जा सकती है.

