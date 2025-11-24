सोशल मीडिया की चकाचौंध आजकल लोगों को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर रही है. रील्स का नशा ऐसा चढ़ा है कि सड़कें अब सड़कें नहीं, बल्कि फिल्मी सेट बन चुकी हैं. लोग कैमरे के सामने कुछ सेकंड के लिए ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो असल जिंदगी में उन्हें भारी पड़ सकती हैं. इसी लत का एक खतरनाक उदाहरण इन दिनों इंटरनेट पर आग की तरह वायरल है. वीडियो में एक शख्स स्पोर्ट्स बाइक पर सड़क पर दौड़ता नजर आता है. सड़क खाली है, कैमरा ऑन है और दिमाग में बस एक ही बात—“रील बनानी है.” लेकिन अगले ही पल जो होता है, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है.

बाइक पर स्टंट करते हुए गिरा शख्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों एक स्पोर्ट्स बाइक राइडर का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक शख्स हाई स्पीड में अपनी बाइक भगाता हुआ नजर आता है. बताया जा रहा है कि वीडियो इंस्टाग्राम रील के लिए शूट किया गया था और लोकेशन किसी खाली सड़क की है. शुरुआत में शख्स अपनी सुपरबाइक को तेज रफ्तार में दौड़ाता है. बाइक की गूंज सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह स्पीड लिमिट से काफी ऊपर जा चुका था. कुछ सेकंड बाद वह अचानक स्टंट करने की कोशिश करता है और बाइक के अगले हिस्से को हवा में उठाने की कोशिश करता है. यानी फ्रंट व्हील लिफ्ट कर देता है.

View this post on Instagram A post shared by Jn Hoda (@jn_hoda)

बाइक समेत कई मीटर तक घिसते हुए गया

शायद उसे अंदाजा नहीं था कि हाई स्पीड में ऐसा स्टंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है. अगले ही पल बाइक संतुलन खो देती है. कैमरे में साफ दिखता है कि जैसे ही फ्रंट व्हील ऊपर उठता है, बाइक बेकाबू होकर दाईं तरफ झुकती है और फिर तेजी से सड़क पर स्लिप हो जाती है. बाइक ऐसे घिसटती है जैसे किसी ने उसे जमीन पर फेंक दिया हो. स्पार्क्स उड़ते हैं. बॉडी कवर रगड़ खाता है और बाइक मीटरों तक फिसलती चली जाती है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, ऐसे लोगों का मोटा चालान हो

वीडियो को jn_hoda नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है. एक और यूजर ने लिखा...इनके मां बाप फिर रोते हैं और पुलिस को परेशान करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों का मोटा चालान होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे