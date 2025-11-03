Video: खड़े-खड़े बना दिया उल्लू! लड़की को बातों में उलझाकर फोन चुरा ले गया दूसरा दोस्त

Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर कोई न कोई चौंकाने वाला वीडियो रोज सामने आता है. कभी सड़क हादसे, कभी स्टंट और कई बार चोरी के ऐसे तरीके, जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को इतनी चालाकी से बेवकूफ बनाया गया कि देखने वाले भी सोच में पड़ गए. यह वीडियो इस बात का सबूत है कि चोर आजकल सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी चोरी कर रहे हैं.

पता पूछने के बहाने से चोरी को दिया अंजाम

वीडियो एक दुकान का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की दुकान के सामने खड़ी होती है. तभी अचानक एक लड़का उसके पास आता है और किसी जगह का पता पूछने लगता है. लड़की मदद के इरादे से उसे बताने लगती है. लड़का भी पूरा मासूम चेहरा बनाकर बात करता है और लड़की को बातचीत में उलझा देता है.

इसी दौरान पीछे से उसका दूसरा साथी मौका पाकर दुकान के अंदर घुस जाता है. वह पूरी सावधानी से लड़की का मोबाइल उठाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है. हैरानी की बात ये है कि लड़की को इस दौरान कुछ भी पता नहीं चलता. उधर लड़की अभी भी पहले लड़के से बात कर रही होती है और मदद करने में लगी रहती है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

जैसे ही मोबाइल चोरी करने वाला लड़का निकलता है, थोड़ी देर बाद वह लड़की से बात कर रहा लड़का भी वहां से चला जाता है. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, लड़की को कैसे उल्लू बनाया, कमाल का प्लान, तो किसी ने कहा, आजकल चोर स्मार्ट हैं, सावधान रहो.