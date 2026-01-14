सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक शख्स ने अपने घर में रहने वाली छिपकली के लिए न सिर्फ ऊनी कपड़े बुने, बल्कि उसे कैमरे के सामने पहनाकर वीडियो भी बना डाला. यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

शख्स ने छिपकली को पहनाए ऊनी कपड़े

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छिपकली के शरीर के हिसाब से छोटे-छोटे ऊनी कपड़े बनाए गए हैं, जिनकी कीमत केवल 40 रुपये है. शख्स बड़े प्यार से छिपकली को पकड़ता है और उसे स्वेटर जैसा कपड़ा पहनाता है. छिपकली दीवार पर चिपकी हुई नजर आती है और उस पर रंगीन ऊनी कपड़े किसी खिलौने की तरह सजे दिखते हैं. पहली नजर में यह वीडियो कुछ लोगों को क्यूट और मजेदार लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का सामाजिक पहलू बेहद गंभीर है.

View this post on Instagram A post shared by Gandharv | Content Creator | YouTuber (@shockpixel)

घिनौनी छिपकली को चढ़ा क्यूटनेस का रंग

वीडियो में छिपकली के दो पहलू दिखाए गए हैं, एक बगैर कपड़ों के और एक कपड़ों के साथ. बगैर कपड़ों के ये कीड़ा एक दम घिनौना दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसे ऊनी कपड़े पहनाए जाते हैं वैसे ही घिनौनी दिखने वाली छिपकली क्यूट लगने लगती है. ओरेंज कलर के ऊनी कपड़े और सिर पर लगी जोकर वाली कैप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स बोले, छिपकली तो मसक्कली लग रही है

वीडियो को shockpixel नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...छिपकली अब मसक्कली लग रही है. एक और यूजर ने लिखा...क्यूट छिपकली लग रही है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अमीर होने से आप घिनौने हों तब भी क्यूट लगने लगते हो.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स