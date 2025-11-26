सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के डांस आपने देखे होंगे. हर डांस का अपना फन और रंग होता है. लेकिन कुछ डांस होते हैं जो अलग वाइब देते हैं और सीधे दिल में उतरकर उस नब्ज पर वार करते हैं जो पीकर झूमने को मजबूर कर देती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं एनिमल के अबरार वाले डांस की. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एनिमल के अबरार की याद दिलाते हुए गिलास को सिर पर रखे ऐसे झूम रहा है मानों दुनिया की सारी खुशी उसे मिल गई हो.

शख्स ने सिर पर रखा शराब का गिलास और उड़ा दिया गर्दा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स किसी दारू पार्टी में अपने दोस्तों के साथ महफिल में हाथों में जाम लिए खड़ा है. लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में गाना बजता है वैसे ही शख्स जाम के गिलास को अपने सिर पर रख लेता है और झूमने लगता है. एनिमल के अबरार की याद दिलाता ये शख्स मृत्युदाता फिल्म के गाने ना ना नारे पर डांस करता दिखाई दे रहा है जिसे दिलेर मेहंदी ने गाया था.

View this post on Instagram A post shared by Vikas Rana (@vkrana789)

डांस देखकर आ जाएगी एनिमल के अबरार की याद

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने शराब के गिलास को सिर पर रखा हुआ है और बेफिक्र होकर डांस किए जा रहा है. साथ में उसके काफी सारे दोस्त भी हैं जो डांस कर रहे हैं और महफिल एक दम मयमय हो रखी है. वीडियो देखकर मुमकिन है कि आपको भी झूमने का मन करे लेकिन याद रखिएगा कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है. बहरहार वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है और यूजर्स इसे देखकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स ने भी ले लिए अंकल के मजे

वीडियो को vkrana789 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह अंकल वाह क्या डांस किया है. एक और यूजर ने लिखा...भाई चाय के गिलास में दारू क्यों डाली हुई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आगए पुराने खिलाड़ी मैदान में.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे