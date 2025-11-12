Video: बिना देखे भागकर सड़क पार कर रहा था शख्स, पिकअप से लगी जोरदार टक्कर, दूसरी कार पर जा गिरा

Road Accident Viral Video: कभी-कभी बस कुछ सेकंड की जल्दबाजी जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है. सड़क पार करते वक्त थोड़ी सी सावधानी कई बार बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि सड़क पर जल्दबाज़ी कितनी खतरनाक हो सकती है.

जल्दबाजी में सड़क पार करते समय हुआ हादसा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक सड़क हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बिना इधर-उधर देखे भागते हुए सड़क पार करने की कोशिश करता है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वह व्यक्ति जल्दबाजी में था. तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप गाड़ी सीधे उससे टकरा जाती है.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह शख्स हवा में उछल गया और पास ही सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार के शीशे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा. यह पूरा हादसा वहीं खड़ी एक कार के डैश कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में यह दृश्य इतना डरावना लगता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए.

टक्कर लगने से शख्स को गंभीर चोटें आई

जैसे ही टक्कर होती है, आसपास मौजूद लोग और ड्राइवर तुरंत वहां पहुंचते हैं और घायल शख्स को उठाने लगते हैं. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. गनीमत रही कि इतनी खतरनाक टक्कर के बावजूद उसकी जान बच गई, हालांकि उसे गंभीर चोटें आई हैं.

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं और कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि सड़क पार करते वक्त एक सेकंड की लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है.