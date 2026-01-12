क्या आपने कभी एलपीजी सिलेंडर को फटते हुए देखा? क्या उसके विकराल रूप से आप कभी रूबरू हुए? अगर नहीं हुए तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपको विचलित कर सकता है. वीडियो छत्तीसगढ़ से सामने आया है जहां गैस सिलेंडर लेकर जा रही एक पिकअप ने अचानक आग पकड़ ली, जिसके बाद उसमें रखे एलपीजी सिलेंडर धूं धूं करके जलने लगे और फिर उनमें एक के बाद एक विस्फोट होने लगा.

एक के बाद एक बम की तरह फटे गैस सिलेंडर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाईवे पर पिकअप गाड़ी खड़ी है और उसमें धूं धूं करके सिलेंडर जल रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी में रखे सिलेंडर एक एक करके किसी बम की तरह फट रहे हैं. गाड़ी में भयानक विस्फोट होता है और इलाके में सनसनी फैल जाती है. जैसे ही विस्फोट होता है वैसे ही ऊपर की ओर आग का गुबार उठता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है. वीडियो देखने पर लग रहा है कि सिलेंडर नहीं बल्कि बम फटा हो.

छत्तीसगढ़ के महासमुंद से सामने आया वीडियो

ये खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से सामने आई है, जहां हाइवे पर एक-एक कर बम की तरह सिलेंडर फटते रहे. गैस सिलेंडर से पिकअप गाड़ी में भीषण आग लग गई. नेशनल हाईवे 53 पर छुईपाली के पास ये हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वीडियो ने लोगों को डरा दिया है और अब सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भगवान रक्षा करे इन लोगों की. एक और यूजर ने लिखा...बहुत बुरा हुआ, किसी को जान का नुकसान तो नहीं हुआ? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये बेहद बुरी खबर है, उम्मीद है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा हो.

