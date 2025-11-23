हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक-दूजे की मुहब्बत में पड़े बिल्ली और कुत्ता, यूजर्स बोले- सोसायटी नहीं मानेगी डॉगेश भाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता अपनी छोटी सी दोस्त बिल्ली पर प्यार लुटाता दिखाई दे रहा है. डोगेश भाई कभी बिल्ली को हाथ लगाता है तो कभी गले.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Nov 2025 10:32 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस वीडियो ने धूम मचा रखी है, वो किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है. बस फर्क इतना है कि इसमें हीरो और हीरोइन इंसान नहीं, बल्कि कुत्ते का पिल्ला और छोटी सी बिल्ली है. वीडियो में दिखाई देता है कि कुत्ते का यह पिल्ला, जिसे यूजर्स प्यार से “डोगेश भाई” कह रहे हैं, अपनी बिल्ली वाली सहेली पर दिल से फिदा हो चुका है. डोगेश भाई कभी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी उसे गले लगा लेते हैं और कभी अपने पंजे से ऐसे सहलाते हैं जैसे कोई अपनी महबूबा को मनाने की कोशिश कर रहा हों, उधर बिल्ली भी पूरी शिद्दत से इस प्यार को रिस्पॉन्ड कर रही है. अब सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर मजे लेने लगे हैं.

कुत्ते और बिल्ली में हुआ प्यार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता अपनी छोटी सी दोस्त बिल्ली पर प्यार लुटाता दिखाई दे रहा है. डोगेश भाई कभी बिल्ली को हाथ लगाता है तो कभी गले. खास बात ये है कि बिल्ली भी कुत्ते के साथ एक दम कंफर्टेबल दिखाई दे रही है. कुत्ते और बिल्ली की यह छोटी सी दोस्ती इंटरनेट पर बड़ा तूफान ले आई है. जहां असल जिंदगी में कुत्ता और बिल्ली हमेशा लड़ते दिखाए जाते हैं, वहीं इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि प्यार में न जाति देखी जाती है, न प्रजाति.बस दिल चाहिए होता है. और हां, डोगेश भाई के सपनों में भले ही प्यार की घंटियां बज रही हों लेकिन यूजर्स के मुताबिक सोसायटी उनके प्यार के बीच में आ सकती है.

 
 
 
 
 
यूजर्स बोले, सोसायटी नहीं मानेगी

वीडियो को canvastearszz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...डोगेश भाई सोसायटी नहीं मानेगी. एक और यूजर ने लिखा...डोगेश भाई दूसरी जाति में प्यार मत करो, अधूरा रह जाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हाय...इंटरनेट का सबसे प्यारा वीडियो देखने को मिला.

Published at : 23 Nov 2025 10:32 PM (IST)
