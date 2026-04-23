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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ट्रेन में नमक- रोटी और मिर्च खाते मजदूरों का वीडियो वायरल, इमोशनल हो रहे यूजर्स  

Viral Video: ट्रेन में नमक- रोटी और मिर्च खाते मजदूरों का वीडियो वायरल, इमोशनल हो रहे यूजर्स  

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मजदूर ट्रेन के फर्श पर बैठकर खाना खा रहे हैं. उनके पास कोई खास खाना नहीं, बल्कि सिर्फ सूखी रोटी-नमक और हरी मिर्च है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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Labourers Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने भुखमरी से जुड़े वीडियो देखे होंगे, जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही है. दरअसल, जहां एक तरफ लोग खाने में तरह-तरह के स्वाद और डिश ढूंढते हैं. वहीं इस वीडियो में कुछ मजदूर सिर्फ भूख मिटाने के लिए सादा खाना खाते नजर आ रहे हैं. चलती ट्रेन के अंदर का यह नजारा न सिर्फ गरीबों की हकीकत बयां कर रहा है. बल्कि समाज के दो अलग-अलग पहलुओं को भी सामने ला रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोग इमोशनल होते हुए भी नजर आ रहे हैं.

ट्रेन के फ्लोर पर बैठ नमक-रोटी और मिर्च खाते मजदूर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मजदूर ट्रेन के फर्श पर बैठकर खाना खा रहे हैं. उनके पास कोई खास खाना नहीं, बल्कि सिर्फ सूखी रोटी-नमक और हरी मिर्च है. बिना किसी थाली या सुविधा के वह एक पत्ते में नमक-रोटी और मिर्च लेकर खाते हुए अपना पेट भरते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि आसपास भीड़भाड़ वाला माहौल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए सबसे जरूरी उस समय सिर्फ खाना होता है. उनकी सादगी और मजबूरी इस नजारे में साफ झलक रही है, जिसे देखकर कई लोग भी सोशल मीडिया पर इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को अब तक कई लोगों ने देखा और इस पर कमेंट भी किया.

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सोशल मीडिया पर आए लोगों के इमोशनल रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इस पर इमोशनल रिएक्शन देना शुरू कर दिया. कई लोगों ने इसे गरीबों की कड़वी सच्चाई बताया तो कुछ ने व्यवस्था पर भी सवाल उठाया. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया कुछ लोग स्वाद ढूंढते हैं, यह लोग बस भूख मिटाते हैं. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है किसी के लिए नमक*रोटी भी बहुत बड़ी बात है. एक और यूजर कमेंट कर कहता है भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दें. एक और यूजर कमेंट में बताता है, गरीबों की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल होती है. वहीं दूसरा यूजर कहता है हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और लोग हमारे देश में नमक-मिर्च के साथ रोटी खा रहे हैं. एक और यूजर कमेंट कर कहता है मजदूर की इस हालत को लेकर कोई सरकार से सवाल क्यों नहीं करता है. कुछ यूजर ने यह भी कहा कि मिर्च गरीबों के लिए स्वाद नहीं बल्कि सिर्फ पेट भरने का एक तरीका है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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