Kerala Passport Viral Video: कभी-कभी रोजमर्रा की छोटी-छोटी हरकतें भी इतनी अनोखी निकल आती हैं कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएं. ऐसा ही मजेदार मामला केरल से सामने आया है, जहां पासपोर्ट ऑफिस में आया एक साधारण-सा काम अचानक सोशल मीडिया का सबसे फनी कंटेंट बन गया. दरअसल, एक महिला अपने पासपोर्ट के रिन्यूवल के लिए ऑफिस पहुंची, लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट खोला तो वह पल पूरे दिन की सबसे बड़ी कॉमेडी क्लिप बन गया.

ट्रैवल हिस्ट्री के बजाय पासपोर्ट में लिखा खर्च का हिसाब

अधिकारियों ने देखा कि पासपोर्ट में जहां वीजा, एंट्री-एग्जिट रिकॉर्ड और ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए थी, वहां पूरी पर्सनल डायरी चल रही थी. पासपोर्ट में पन्ने-पन्ने पर फोन नंबर, खर्च का हिसाब, नोट्स, रिमाइंडर और यहां तक कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े छोटे-बड़े पॉइंट तक लिखे हुए थे. यह देखकर अधिकारी हक्के-बक्के रह गए.

KERALA SAAR, 100% LITERACY SAAR

🤡



A woman came for renewal and officers opened a ‘passport’ that had everything except actual travel history.

Numbers, notes, expenses. Basically her entire life story stuffed between visas.



Officials nearly fainted: Madam, are we issuing a… pic.twitter.com/tkPmsMKXl1 — Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) November 15, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पासपोर्ट को खोलते ही उसमें अलग-अलग पन्नों पर महिलाओं द्वारा लिखे गए नोट्स दिखाई देते हैं कि किसका कितना उधार, किसे फोन करना है, महीने का खर्च कितना हुआ, कौन-सा सामान खरीदना है वगैरह. असल में, उन्होंने पासपोर्ट को ही अपनी डायरी बना रखा था.

घटना ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

ऑफिसर्स ने मजाक में कहा कि मैडम, हम पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं या आपकी पर्सनल डायरी का ग्रेडिंग कर रहे हैं. वीडियो में ऑफिस के कर्मचारी पहले तो हैरान हो जाते हैं, फिर उनकी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. पास में खड़े लोग भी हंसते दिखाई देते हैं.

इस मजेदार घटना ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है. लोग इस बात पर चुटकी ले रहे हैं कि आखिर किसी को अपने पासपोर्ट में इतना कुछ लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई. हालांकि अधिकारियों ने पासपोर्ट के रूल्स समझाते हुए उसे नया पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई.