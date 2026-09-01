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डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो

शीतल ने इस पूरे वाकये का एक भावुक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो पर लिखा था, "मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन यह पल मेरे दिल में बस गया." शीतल ने लिखा, "मैं उसकी कहानी नहीं जानती.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं और पसंद न आने पर एक क्लिक में उसे लौटा भी देते हैं. हमारे लिए यह काम महज कुछ सेकंड का होता है, लेकिन इसके पीछे किसी इंसान की कितनी मेहनत छुपी होती है, यह सोचना हम अक्सर भूल जाते हैं. कर्नाटक की रहने वाली शीलत प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने एक ज्वेलरी का ऑर्डर रिटर्न किया था, लेकिन जब पिकअप एजेंट उनके घर के बाहर सामान चेक करने के लिए सड़क के किनारे जमीन पर ही बैठ गया, तो यह नजारा देखकर उनकी आंखें भर आईं.

'मैं उसकी कहानी नहीं जानती, पर वो पल दिल में बस गया'

शीतल ने इस पूरे वाकये का एक भावुक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो पर लिखा था, "मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन यह पल मेरे दिल में बस गया." शीतल ने लिखा, "मैं उसकी कहानी नहीं जानती. मुझे नहीं पता कि वह किस दौर से गुजर रहा है. शायद मेरी भावनाएं सीधे तौर पर उससे न जुड़ी हों, लेकिन इस छोटे से पल ने मुझे यह याद दिला दिया कि हर डिलीवरी, पिकअप और ऑर्डर के पीछे एक हाड़-मांस का इंसान होता है. उसकी अपनी एक अलग जिंदगी होती है जिसके बारे में हम ग्राहक कुछ नहीं जानते."

 
 
 
 
 
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उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्क्रीन पर बटन दबाना आसान है, लेकिन उस सामान को हम तक पहुंचाने या वापस ले जाने के लिए किसी को धूप-धूल सहकर मेहनत करनी पड़ती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा प्यार, कहा- 'इंसान समझकर सम्मान दो'

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग काफी भावुक हो गए हैं और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की अपील कर रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा, "मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो छोटी-छोटी बातों पर इन डिलीवरी वालों पर चिल्लाते हैं. वे हमारे लिए वो काम करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते. उनके साथ हमेशा प्यार और दया से पेश आएं." दूसरे यूजर ने कहा, "ये लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं. कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें 5 स्टार रेटिंग दें और शुक्रिया कहें." एक और यूजर ने कमेंट किया, "इन्हें भी एक इंसान समझिए और इनका सम्मान कीजिए. आपका एक छोटा सा 'थैंक यू' (धन्यवाद) भी इनकी पूरे दिन की थकान मिटा सकता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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