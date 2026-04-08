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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान ने कराई अमेरिका-ईरान की सुलह तो भड़के यूजर्स, बोले- हम काहे के विश्व गुरु?

पाकिस्तान ने कराई अमेरिका-ईरान की सुलह तो भड़के यूजर्स, बोले- हम काहे के विश्व गुरु?

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और भारत को लेकर बहस शुरू हो गई है और देश का एक तबका इंटरनेट पर आलोचना करते हुए ये कह रहा है कि पाकिस्तान बाजी मार ले गया तो हम काहे के विश्व गुरु भैया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से चल रहा तनाव आखिरकार 8 अप्रैल को विराम की ओर पहुंच ही गया. अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्तता करके जंग को दो हफ्तों के लिए टलवा दिया जिसके बाद दुनिया पाकिस्तान की वाह वाही कर रही है. ये वही पाकिस्तान है जो अपनी सरजमीं पर आतंकवाद के अड्डे चलाता है, लेकिन इस बार शांति मसीहा बनकर पाक ने सभी को हैरान कर दिया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान और भारत को लेकर बहस शुरू हो गई है और देश का एक तबका इंटरनेट पर आलोचना करते हुए ये कह रहा है कि पाकिस्तान बाजी मार ले गया तो हम काहे के विश्व गुरु भैया.

ईरान और अमेरिका जंग के बीच नायक बनकर उभरा पाकिस्तान

दरअसल, 8 अप्रैल को दुनिया ने वो दिन देखा जिसका इंतजार सभी पिछले लगभग डेढ़ महीने से कर रहे थे. 28 फरवरी को ईरान के साथ संयुक्त रूप से अमेरिका और इजरायल की जंग ने आखिर विराम ले लिया है. हालांकि ईरान ने सीजफायर में अपनी कुछ शर्तें रखीं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवहारिक बताया है. जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों की बैठक हो सकती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि जब विश्वगुरु का दावा हम भारतीय करते हैं तो पाकिस्तान कैसे हीरो बनकर उभर गया. आइए आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है इंटरनेट पर.

 
 
 
 
 
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सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को कहा शुक्रिया

दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ वैसे ही सारा क्रेडिट भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लेकर चला गया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया कहा. अब दोनों देशों की 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित है, जहां सीजफायर के मुद्दों को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा.

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हम काहे के विश्वगुरु, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हुआ इसे लेकर लाखों लोगों ने कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा...जब शांति समझौता पाकिस्तान करवा रहा है तो हम काहे के विश्वगुरु हैं भैया. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान की जगह भारत दखल देता तो दुनिया को हमारे विश्वगुरु होने का मैसेज जाता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान खुद अपने मसलों से परेशान है, ये किसी के बीच सीजफायर कैसे करवा सकता है.

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Published at : 08 Apr 2026 05:50 PM (IST)
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