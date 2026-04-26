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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: ये कौन सी आर्ट है चचा? दारू के नशे में सड़क पर कुंग-फू कर रहा था शख्स, वायरल हो गया वीडियो

Viral Video: ये कौन सी आर्ट है चचा? दारू के नशे में सड़क पर कुंग-फू कर रहा था शख्स, वायरल हो गया वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर शराब पीकर ड्रामा करते लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, आज देखिए शराब पीकर मार्शल आर्ट्स करता हुआ व्यक्ति.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 26 Apr 2026 02:19 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना शराब के नशे में अलग-अलग हरकतें करते हुए वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन अभी जो यह वीडियो वायरल हुआ है इसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो में एक शख्स सड़क पर काफी लोगों के बीच अजीब-अजीब हरकतें करता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था और उसी हालत में वह कभी हवा में मुक्के चलाने लगता है तो कभी सड़क किनारे खंभे के साथ ही “मार्शल आर्ट्स” करने लगता है. वहीं खड़े किसी व्यक्ति ने उसकी इन्हीं हरकतों का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

नशे में कुंग-फू स्टाइल से मचा दिया बवाल

वायरल वीडियो में शख्स का अंदाज इतना अनोखा है कि देखने वाले भी समझ नहीं पा रहे कि इसे क्या कहा जाए. कभी वह जोर-जोर से हाथ-पैर चलाकर फाइटिंग स्टाइल दिखाता है, तो कभी ऐसे मूव्स करता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो. वह हवा में एक्ट करते-करते पास के एक खंभे के साथ मार्शल आर्ट्स करने लगता है. नशे की हालत में उसकी ये हरकतें देखकर आसपास मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं और दूर से ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं. यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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लोगों के फनी कमेंट्स

इस वीडियो को X पर @gharkekalesh नाम के यूजर ने पोस्ट किया है, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स भी पीछे नहीं रहे और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “ब्रूस ली का गुरु है ये तो!”, तो कोई मजाक में कह रहा है, “मार्शल आर्ट नहीं, पव्वा आर्ट्स कर रहा है भाई.” एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, “भाई बचपन में जापानी मार्शल आर्ट्स का फैन था और अब नशे में वो याद आ रहा है.” इस तरह के मजेदार कमेंट्स ने वीडियो को और ज्यादा वायरल कर दिया है. फिलहाल यह क्लिप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे अलग-अलग एंगल से देख रहे हैं, कोई मजाक में, तो कोई हैरानी में.

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Published at : 26 Apr 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
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