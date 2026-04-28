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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: माचिस के डिब्बा के बराबर कमरा और किराया 1 लाख रुपये महीना! वायरल वीडियो ने लोगों की उड़ाई नींद

Video: माचिस के डिब्बा के बराबर कमरा और किराया 1 लाख रुपये महीना! वायरल वीडियो ने लोगों की उड़ाई नींद

इस छोटे से कमरे में रहने वाली महिला को बाथरूम भी अपने कमरे में नहीं मिलता. उसे हॉल में बने कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे वह पांच अन्य लोगों के साथ शेयर करती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Apr 2026 10:00 AM (IST)
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दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिने जाने वाले न्यूयॉर्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. सोचिए…एक ऐसा घर जिसमें न किचन है, न बाथरूम और जगह इतनी कम कि दोनों हाथ फैलाओ तो दीवार छू जाए…लेकिन किराया सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने महंगे शहरों में रहने की असली हकीकत सबके सामने रख दी है.

छोटे से कमरे में ऐसे गुजारा करती है ये इंफ्लुएंसर

दरअसल, इस वीडियो को अमेरिकी इंफ्लुएंसर Caleb Simpson ने शेयर किया है, जो लोगों के घरों का किराया और टूर दिखाने के लिए जाने जाते हैं. वीडियो में एक महिला अपने छोटे से कमरे का टूर कराती है, जिसका साइज सिर्फ 44 स्क्वायर फीट है. कमरे में न तो किचन है और न ही कोई अलग बाथरूम. एक छोटा सा सिंक जरूर लगा हुआ है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं बाहर हैं. कमरे की हालत ऐसी है कि हर चीज एक-दूसरे से चिपकी हुई नजर आती है.

 
 
 
 
 
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बाथरूम शेयर करना पड़ता है किराया जान माथा पकड़ लेंगे आप

इस छोटे से कमरे में रहने वाली महिला को बाथरूम भी अपने कमरे में नहीं मिलता. उसे हॉलवे में बने कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे वह पांच अन्य लोगों के साथ शेयर करती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला को इस छोटे से कमरे के लिए हर महीने 1200 डॉलर देने होते हैं जो भारतीय रुपये में करीब 1 लाख 12 हजार रुपये के बराबर है. इतना ही नहीं सोने के लिए उसने एक ‘लॉफ्ट बेड’ बनाया हुआ है, जहां पहुंचने के लिए छोटी सी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है. यानी जगह की कमी को पूरा करने के लिए ऊंचाई का इस्तेमाल किया गया है. 

फिर भी खुश है रहने वाली महिला

इतनी कम जगह और सुविधाओं की कमी के बावजूद महिला अपने इस कमरे से खुश नजर आती है. उसने कमरे को पोस्टर, कपड़े और छोटी-छोटी चीजों से सजाया हुआ है ताकि वह थोड़ा बेहतर लगे. महिला का कहना है कि उसे अपने कमरे की “वाइब्स” पसंद हैं और वह इस छोटे से स्पेस में भी आराम से रह लेती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार की सर्विसिंग महंगी पड़ी तो खुद बना मिस्त्री, ईंट-सीमेंट से फिक्स कर दी गाड़ी; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे “कपबोर्ड” और “जेल जैसी जगह” बताया. एक यूजर ने लिखा…“इतने छोटे कमरे के लिए इतना किराया लेना गलत है.” दूसरे ने कहा…“इससे बड़ा कमरा तो जेल में होता है.” वहीं एक और यूजर ने लिखा…“ये घर नहीं, बस चार दीवारें हैं.” वीडियो को calebwsimpson नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Desi AC Jugad: पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स

Published at : 28 Apr 2026 10:00 AM (IST)
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