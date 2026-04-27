भाई ने पुलिस के साथ ही कर दिया प्रैंक, भेष बदल महिला पुलिस को ऐसा डराया कि निकल गई चीखें

सोशल मीडिया पर प्रैंक करते आपने कई लोगों को देखा होगा. कोई पब्लिक के साथ प्रैंक करता है तो कोई सोते हुए कुत्तों को परेशान करता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सभी को हंसाने के साथ साथ चौंका भी दिया है. वीडियो में एक शख्स अपने साथी के साथ जा रही महिला पुलिसकर्मी के साथ ऐसा प्रैंक करता है कि वो डर से चौंक जाती है और इसके बाद जो होता है वो वाकई में देखने लायक है. वीडियो अब इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है.

महिला पुलिसकर्मी से शख्स ने किया प्रैंक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पेड़ की वेशभूषा पहने एक ओपन मार्केट के कॉरिडोर में साइड में बैठा हुआ है. दूर से देखने पर वो एक पौधे की तरह दिखाई दे रहा है. उसके सामने से लोग गुजर रहे हैं और वो सही मौके की तलाश में कि कब उसे आसान शिकार मिले और वो उसके साथ प्रैंक कर दे. कैमरा सजा हुआ है, टेक रेडी है अब बस इंतजार है सही समय का.

पुलिस वाली मैडम की डर से निकली चीख

कुछ ही वक्त गुजरता है कि उसके सामने से एक महिला पुलिसकर्मी वर्दी पहने अपने साथी पुलिस वाले के साथ गुजरती है और तभी पौधे के भेष में बैठा ये शख्स हिलकर पुलिस कर्मी की ओर झपटता है जिससे पुलिसकर्मी की चीखें निकल जाती है, लेकिन जब उसे अहसास होता है कि ये केवल एक प्रैंक था तो वो इस शख्स को हंसते हुए हाई फाइव देकर निकल जाती है. अब यूजर्स इस वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में जमकर लिए मजे

वीडियो को Donald Breland नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमारे यहां की पुलिस होती तो अब तक एनकाउंटर हो गया होता. एक और यूजर ने लिखा...भाई की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है भाई को मौत से डर नहीं लगता.

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