देशभर में जारी भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में मौसम ने फिर करवट बदली है. कई शहरों में धूल भरी आंधी और बारिश ने दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग के मुताबिक कई शहरों में अगले कुछ दिनों तक आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार (28 अप्रैल) को मौसम बदल गया है. IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आजा सुबह ताजा अपडेट जारी कर बताया कि दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

दिल्ली-हरियाणा में बीती रात बारिश

दिल्ली के नजफगढ़, द्वारका, पालम और आईजीआई एयरपोर्ट सहित हरियाणा के गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और मानेसर में सोमवार देर रात धूल भरी आंधी और हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान हवा की रफ्तार 40-60 किमी प्रति घंटा तक रही. हरियाणा-पंजाब में 28 और 29 अप्रैल को थंडरस्क्वाल आ सकता है. नॉर्थ इंडिया के सिक्किम और बाकी राज्यों में पूरे सप्ताह भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है.

यूपी में आंधी-बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश के शामली, बागपत, मोदीनगर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ जैसे इलाकों में आंधी-बारिश की संभावना है. इसके अलावा हरियाणा के कैथल, असंध, झज्जर और पलवल में भी मौसम बिगड़ने की संभावना है. राजस्थान के भिवाड़ी, भरतपुर और धौलपुर में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

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उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मौसम

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 28-29 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और बहुत भारी बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में 27 से 29 अप्रैल तक और हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. 28 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में और 28-29 अप्रैल को हिमाचल और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की भी आशंका है.

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