हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेंगलुरु जेल में कैदियों की अय्याशी? शराब पीते और आइटम सॉन्ग के मजे लेते दिखे अपराधी- वीडियो वायरल

बेंगलुरु जेल में कैदियों की अय्याशी? शराब पीते और आइटम सॉन्ग के मजे लेते दिखे अपराधी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डिस्पोजेबल गिलासों में शराब, कटे हुए फल और तली हुई मूंगफली दिखाई दे रही हैं ये सब जेल के अंदर पार्टी के लिए बेहतरीन इंतजाम के लिए किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 10 Nov 2025 06:48 PM (IST)
बेंगलुरु में जेल की सुरक्षा चूक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जो कि जेल अधिकारियों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गए हैं. अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो बेंगलुरु जेल का बताया जा रहा है जिसमें कैदी शराब और स्नैक्स के मजे तो ले ही रहे हैं साथ ही झूमते भी दिख रहे हैं. ये वीडियो अधिकारियों को लगी फटकार के कुछ घंटे बाद ही सामने आया है. दरअसल, सरकार ने उन अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी जिन पर कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे.

जेल में अय्याशी करते दिखे कैदी!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डिस्पोजेबल गिलासों में शराब, कटे हुए फल और तली हुई मूंगफली दिखाई दे रही हैं ये सब जेल के अंदर पार्टी के लिए बेहतरीन इंतजाम के लिए किया गया है. एक अन्य वीडियो में, चार छोटी शराब की बोतलें करीने से सजाई हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ कैदी दूसरे कैदियों के बर्तनों को पीटने की आवाज पर नाच रहे हैं. एबीपी लाइव वायरल हो रहे इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

इससे पहले भी वायरल हुए हैं ऐसे वीडियो

अब वीडियो वायरल होने के बाद जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जो पहले ही खबरों में आ चुकी है, जब वहां रखे गए कुख्यात अपराधियों में से एक आईएसआईएस भर्तीकर्ता और एक सीरियल बलात्कारी,हत्यारे को फोन का इस्तेमाल करते और टेलीविजन देखते हुए देखा गया था.

खूंखार कैदियों के हैं वायरल वीडियो

इससे पहले सामने आए वीडियो में, आईएसआईएस का एक भर्तीकर्ता, जुहैब हमीद शकील मन्ना, फोन पर स्क्रॉल करते और चाय का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहा था, जबकि बैकग्राउंड में रेडियो या टेलीविजन की आवाज सुनाई दे रही थी. जेल से इस तरह के वीडियो बाहर आना सुरक्षा में चूक का बड़ा उदाहरण बन गया है और इसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

यूजर्स ने जताई चिंता

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसमें शामिल सभी लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ये वीडियो देखकर किसी को भी जेल जाने का दिल करेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मेरा देश बदल रहा है.

Published at : 10 Nov 2025 06:45 PM (IST)
