सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय महिला अपने घर में रात के समय स्वादिष्ट पराठे बनाने का मजा ले रही थी. घर की रसोई में खुशबू इतनी लुभावनी थी कि वीडियो देखने वाले दर्शक भी लज्जत में डूबते नजर आए. लेकिन अचानक जैसे ही पराठे बनते, घर में लगे फायर अलार्म ने उसे सेंस कर लिया और जोर जोर से बजने लगे. दावा किया जा रहा है कि अलार्म बजने के तुरंत बाद महिला के घर के बाहर फायर ब्रिगेड तक पहुंच गई.

रात को पराठे बनाना महिला को पड़ा भारी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महिला अपने घर के किचन में बिना किसी डर के पराठे बेल रही हैं और तवे पर सेंक रही हैं. खुशबू और तले हुए पराठों की आवाज देखने वाले के मुंह में पानी ला देती है. लेकिन जैसे ही तवे से हल्की सी धुआं निकलता है, फायर अलार्म तुरंत एक्टिव हो जाता है और जोर से बजने लगता है. महिला को पहली बार अलार्म की तेज आवाज सुनकर कुछ समझ नहीं आता और वह तुरंत तवे से पराठे हटाती हैं.

धुएं को सेंस कर बजने लगा फायर अलार्म

महिला अपने वीडियो में हंसते हुए कहती हैं कि “UK में रात के समय भारतीय खाना बनाना भी मुश्किल है क्योंकि अलार्म इतना संवेदनशील है कि हल्की सी धुंध भी तुरंत detect कर लेता है.” महिला कहती है कि मेरे पेन से तो आग भी नहीं दिख रही है और न ही पराठा जल रहा है. क्या मुसीबत है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, पकाने से पहले इन्हें कवर कर लो दीदी

वीडियो को adhwan.kapoor नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है. एक और यूजर ने लिखा...खाना पकाने से पहले सेंसर को कवर कर लें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या मुसीबत है, खाना भी नहीं पका सकते.

