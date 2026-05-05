(Source: ECI/ABP News)
देसी भाभी का मॉडर्न डांस, स्टेज पर ठुमके लगाते ही डोला कुंवारों का दिल, यूजर्स भी हुए दीवाने, वीडियो वायरल
भाभी ने जैसे ही घूंघट हटाया. वैसे ही भीड़ की आंखें खुली की खुली रह गईं और हूटिंग से पूरा पंडाल गूंज उठा. कमर की लचक, एक्सप्रेशन और मॉडर्न टच ऐसा कि लोग वीडियो को बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तहलका मचा रहा है जिसे देखकर लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, “ये तो हद ही हो गई”. देसी अंदाज में साड़ी और घूंघट ओढ़कर स्टेज पर आई एक भाभी ने जैसे ही डांस शुरू किया, मानों वहां की फिजा ने अलग ही करवट ले लीं. माहौल तो पहले ही गर्म था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने अपना घूंघट हटाया. बस फिर क्या था, भीड़ की आंखें खुली की खुली रह गईं और हूटिंग से पूरा पंडाल गूंज उठा. कमर की लचक, एक्सप्रेशन और मॉडर्न टच ऐसा कि लोग वीडियो को बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं.
स्टेज पर देसी अंदाज में एंट्री
वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभी साड़ी और घूंघट में पूरी तरह देसी लुक में स्टेज पर एंट्री करती हैं . शुरुआत में उनके मूव्स धीमे और पारंपरिक होते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि ये एक सिंपल डांस परफॉर्मेंस होगी. लेकिन जैसे-जैसे म्यूजिक बदलता है, भाभी के डांस में भी एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती है.
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घूंघट हटते ही बदला पूरा माहौल
जैसे ही भाभी अपना घूंघट हटाती हैं, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है. उनका मॉडर्न लुक और कॉन्फिडेंस देखकर भीड़ जोर-जोर से हूटिंग करने लगती है. लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, मानो किसी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा धमाका कर दिया हो. यही वो पल है जिसने इस वीडियो को वायरल बना दिया.
कमर की लचक ने लूटी महफिल
भाभी के डांस में सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को पसंद आ रही है, वो है उनकी कमर की लचक और एक्सप्रेशन . डिस्को लाइट्स के बीच जब वो बीट पर थिरकती हैं तो पूरा स्टेज जैसे उनके इशारों पर चलने लगता है . हर मूव में कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ नजर आता है, जो इस परफॉर्मेंस को और भी खास बना देता है.
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सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे “देसी में मॉडर्न का तड़का” बता रहा है तो कोई कह रहा है “भाभी ने तो स्टेज ही हिला दिया”. वहीं कुछ यूजर्स इसे एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज बता रहे हैं. कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट बन चुका है और तेजी से शेयर किया जा रहा है.
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