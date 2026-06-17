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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: साड़ी में ‘मूनवॉक’! गांव की महिला ने Michael Jackson स्टाइल पर डांस कर हिलाया इंटरनेट

Video: साड़ी में ‘मूनवॉक’! गांव की महिला ने Michael Jackson स्टाइल पर डांस कर हिलाया इंटरनेट

साड़ी पहनकर Michael Jackson के आइकॉनिक मूव्स करने वाली एक भारतीय लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां उसके शानदार मूनवॉक और फ्यूजन डांस स्टाइल ने लोगों को हैरान कर दिया है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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साड़ी में डांस…और वो भी Michael Jackson के स्टाइल में! सुनने में ही मुश्किल लगता है, लेकिन एक भारतीय महिला ने इसे इतना आसान बना दिया कि इंटरनेट दंग रह गया. वायरल वीडियो में साड़ी पहनकर “मूनवॉक” करती इस लड़की के स्टेप्स और कॉन्फिडेंस ने लोगों को हैरान कर दिया है. देसी अंदाज और इंटरनेशनल स्टाइल का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन कम ही देखने को मिलता है, और यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

साड़ी में ‘Billie Jean’ पर जबरदस्त डांस

इस वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर कोमल कुमारी Billie Jean गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस साड़ी पहनकर की है, जो आमतौर पर ऐसे डांस के लिए मुश्किल मानी जाती है. इसके बावजूद उन्होंने मूनवॉक, रोबोटिक मूव्स और बॉडी आइसोलेशन जैसे कठिन स्टेप्स बेहद आसानी से कर दिखाए.

 
 
 
 
 
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कॉमेडी ट्विस्ट ने बनाया और भी खास

वीडियो को सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें एक मजेदार स्किट भी जोड़ा गया है. इसमें दिखाया गया है कि अगर मां Michael फिल्म देखकर अचानक माइकल जैक्सन की फैन बन जाएं तो क्या होगा. यही कॉन्सेप्ट वीडियो को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है.

देसी और इंटरनेशनल स्टाइल का जबरदस्त मेल

इस परफॉर्मेंस में भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न पॉप कल्चर का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है. जहां एक तरफ साड़ी पारंपरिक लुक देती है, वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन के सिग्नेचर मूव्स ग्लोबल टच जोड़ते हैं. यही यूनिक कॉम्बिनेशन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही लोगों ने जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “इतने मुश्किल स्टेप्स साड़ी में करना आसान नहीं है.” वहीं दूसरे ने कहा, “माइकल जैक्सन भी देखते तो खुश हो जाते.” कुछ यूजर्स ने इसे “परफेक्ट फ्यूजन” बताया, तो कई ने कोमल की एनर्जी और कॉन्फिडेंस की तारीफ की. कुल मिलाकर, यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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