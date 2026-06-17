Video: साड़ी में ‘मूनवॉक’! गांव की महिला ने Michael Jackson स्टाइल पर डांस कर हिलाया इंटरनेट
साड़ी पहनकर Michael Jackson के आइकॉनिक मूव्स करने वाली एक भारतीय लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां उसके शानदार मूनवॉक और फ्यूजन डांस स्टाइल ने लोगों को हैरान कर दिया है.
साड़ी में डांस…और वो भी Michael Jackson के स्टाइल में! सुनने में ही मुश्किल लगता है, लेकिन एक भारतीय महिला ने इसे इतना आसान बना दिया कि इंटरनेट दंग रह गया. वायरल वीडियो में साड़ी पहनकर “मूनवॉक” करती इस लड़की के स्टेप्स और कॉन्फिडेंस ने लोगों को हैरान कर दिया है. देसी अंदाज और इंटरनेशनल स्टाइल का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन कम ही देखने को मिलता है, और यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
साड़ी में ‘Billie Jean’ पर जबरदस्त डांस
इस वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर कोमल कुमारी Billie Jean गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस साड़ी पहनकर की है, जो आमतौर पर ऐसे डांस के लिए मुश्किल मानी जाती है. इसके बावजूद उन्होंने मूनवॉक, रोबोटिक मूव्स और बॉडी आइसोलेशन जैसे कठिन स्टेप्स बेहद आसानी से कर दिखाए.
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कॉमेडी ट्विस्ट ने बनाया और भी खास
वीडियो को सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसमें एक मजेदार स्किट भी जोड़ा गया है. इसमें दिखाया गया है कि अगर मां Michael फिल्म देखकर अचानक माइकल जैक्सन की फैन बन जाएं तो क्या होगा. यही कॉन्सेप्ट वीडियो को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है.
देसी और इंटरनेशनल स्टाइल का जबरदस्त मेल
इस परफॉर्मेंस में भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न पॉप कल्चर का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है. जहां एक तरफ साड़ी पारंपरिक लुक देती है, वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन के सिग्नेचर मूव्स ग्लोबल टच जोड़ते हैं. यही यूनिक कॉम्बिनेशन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.
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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
वीडियो सामने आते ही लोगों ने जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “इतने मुश्किल स्टेप्स साड़ी में करना आसान नहीं है.” वहीं दूसरे ने कहा, “माइकल जैक्सन भी देखते तो खुश हो जाते.” कुछ यूजर्स ने इसे “परफेक्ट फ्यूजन” बताया, तो कई ने कोमल की एनर्जी और कॉन्फिडेंस की तारीफ की. कुल मिलाकर, यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.
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