हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअमेरिका में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय लड़की! रोते हुए लगाई रहम की गुहार, नहीं पिघली पुलिस- वीडियो वायरल

अमेरिका में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय लड़की! रोते हुए लगाई रहम की गुहार, नहीं पिघली पुलिस- वीडियो वायरल

वीडियो के मुताबिक, घटना एक विदेशी सुपरमार्केट की बताई जा रही है जहां एक भारतीय मूल की लड़की खरीदारी के बहाने अंदर जाती है. कैमरे की फुटेज में देखकर उसकी करतूत का पता स्टोर मैनेजमेंट को लग जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 02 Nov 2025 06:32 AM (IST)
सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो लोगों को चौंका देता है. कभी हंसी के ठहाके लगवाने वाला तो कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाला. इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है जिसमें एक भारतीय लड़की सुपर स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ी जाती है. देखने में साधारण सी लगने वाली यह लड़की जब पुलिस के सामने आती है तो रोने लगती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है. उसका कहना होता है कि वह "पेमेंट करना भूल गई", लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी. यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

विदेशी सुपरमार्केट में चोरी करती पकड़ी गई भारतीय लड़की

वायरल वीडियो के मुताबिक, घटना एक विदेशी सुपरमार्केट की बताई जा रही है जहां एक भारतीय मूल की लड़की खरीदारी के बहाने अंदर जाती है. कैमरे की फुटेज में देखकर उसकी करतूत का पता स्टोर मैनेजमेंट को लग जाता है कि वह कई चीजें अपने शॉपिंग बैग में डालती है लेकिन बिलिंग काउंटर पर जाते समय कुछ सामान स्कैन नहीं करती. इसके बाद वह बिना पेमेंट किए बाहर निकलने की कोशिश करती है. तभी सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसके बैग की तलाशी लेते हैं. बैग से कई आइटम्स बरामद होते हैं जिनका भुगतान उसने नहीं किया था.

पुलिस के सामने रोने लगी, फिर हाथ जोड़ लगाई रहम की गुहार

स्टोर मैनेजमेंट तुरंत पुलिस को बुला लेता है. वीडियो में दिखता है कि पुलिसकर्मी लड़की से कह रहे हैं कि "पीछे घूमो, हम तुम्हें हथकड़ी लगाएंगे". यह सुनकर लड़की घबरा जाती है. वह हाथ जोड़कर बार-बार कहती है “सर, मैं भूल गई थी पे करना, मैं अभी पे कर देती हूं.” लेकिन पुलिस उसके इस स्पष्टीकरण पर भरोसा नहीं करती. अधिकारी सख्ती से कहते हैं कि हमें सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब पैसा नहीं है तो विदेश जाते ही क्यों हो? एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोग ही हैं जो विदेश में भारत की छवि को धुमिल करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर देना चाहिए.

Published at : 02 Nov 2025 06:31 AM (IST)
