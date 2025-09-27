Video: ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी महिला पुलिसकर्मी, ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत, वीडियो वायरल
Viral Video: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक दर्दनाक हादसे का वीडयो सामने आया है, जिसमें सड़क हादसे में सिंगानल्लूर थाने की वरिष्ठ महिला पुलिस इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई. देखें वीडियो.
Tamil Nadu Accident News: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक खतरनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर सड़क हादसे में सिंगानल्लूर थाने की वरिष्ठ महिला पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई. इस भयावह घटना का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.
टक्कर लगने से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा
ये घटना कोयंबटूर के कामराज रोड पर हुई है, जहां वरिष्ठ महिला पुलिस इंस्पेक्टर, जिनकी पहचान भानुमति के रूप में हुई है. वह ड्यूटी पर स्कूटी से जा रही थीं, तभी एक दोपहिया वाहन ने खतरनाक तरीके से कट मारते हुए उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर लगने की वजह से उनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और वह पास से गुजर रहे एक ट्रक के पहियों के नीचे चली गई, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें घटना की गंभीरता साफ नजर आ रही है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, सिंगानल्लूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. भानुमति के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोयंबटूर ईएसआई अस्पताल में रखा गया है. वरिष्ठ महिला पुलिस इंस्पेक्टर की मौत से पुलिसकर्मियों में शोक की लहर है. हादसे के वायरल वीडियो को देखने के बाद लोग भी हैरान रह गए है.
