कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता. यहां की वादियां, झीलें, पहाड़ और लोगों की सादगी हर किसी का दिल जीत लेती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो न सिर्फ मुस्कान बिखेर रहा है बल्कि कश्मीरियों की हाजिरजवाबी और अपनापन भी दिखा रहा है. वीडियो डल लेक का है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए पर्यटक शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे हैं. सब कुछ बेहद शांत और खूबसूरत लग रहा होता है. लेकिन तभी एक कश्मीरी शिकारा वाला ऐसी बात कह देता है कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं और यही पल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर छा जाता है.

कश्मीरी ने पूछा कहां से आए हैं, फिर जो हुआ

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पर्यटक कश्मीर घूमने आए हैं और डल लेक में शिकारा पर बैठकर वहां की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं. झील के बीचों-बीच चलते शिकारों के बीच एक और शिकारा पास आता है, जिसमें एक कश्मीरी व्यक्ति खाने-पीने की चीजें बेच रहा होता है. वह बेहद सादगी से पर्यटकों से पूछता है कि आप लोग कहां से आए हो.

Malayali tourists in #Kashmir.



Next time— mind your language. 😃👍



(No offence, I am a Malayali myself. But that reply by the Malayali tourist was provocative.) pic.twitter.com/KpJGGCc22h — Levina🇮🇳 (@LevinaNeythiri) January 8, 2026

तो हम क्या पाकिस्तान से हैं? क्यों बोला कश्मीरी

पर्यटकों में से एक शख्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हम इंडिया से आए हैं. यह सुनते ही कश्मीरी शिकारा वाला बिना एक पल सोचे हंसते हुए कह देता है, तो क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? बस फिर क्या था. यह सुनते ही शिकारा पर बैठे सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. माहौल हल्का हो जाता है और हंसी की गूंज डल लेक में फैल जाती है. इस पूरे मजेदार पल को किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कश्मीरी व्यक्ति की हाजिरजवाबी की तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो दिखाता है कि कश्मीर भारत का दिल है और वहां के लोग कितने सुलझे हुए और ह्यूमर से भरपूर हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि कश्मीरी लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है. वहीं कुछ लोग इसे भारत की एकता और अपनापन बताने वाला वीडियो कह रहे हैं. इस वीडियो में कोई झगड़ा नहीं है, कोई बहस नहीं है, सिर्फ हंसी है और अपनापन है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. वीडियो को @LevinaNeythiri नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

